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ТРАХОМЕ РАЗВИВАТЬСЯ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ, В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ НЕДУГ ПРЕСЕКАЙТЕ

06 Apr 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить рецепт лечения трахомы — хронического инфекционного заболевания глаз, вызываемого хламидиями.

Чтобы избежать полной слепоты, лечить трахому надо в самом начале заболевания. Лучше всего с этой целью использовать черемуху. Надо 1 ст.л. измельченных листьев или цветков растения залить вечером стаканом охлажденной кипяченой воды, настоять ночь, а утром промыть настоем глаза. В течение дня делать с ним компрессы. Курс лечения — 7-10 дней.

Способствует усмирению трахомы и очанка лекарственная. Нужно 3 ч.л. измельченной травы растения залить 2 стаканами воды, довести до кипения, проварить 1-2 минуты на слабом огне, настоять 1 час, процедить и делать с отваром ванночки для глаз.

Одновременно пить 2 раза в день по полстакана отвара шиповника (2-3 ст.л. сухих измельченных плодов залить вечером 0,5 л воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять ночь в термосе, а утром процедить).

Теперь хочу помочь тем, кто страдает от гастрита. Чтобы остановить его развитие, надо залить 0,5 л кипятка 1 ч.л. сухой измельченной травы полыни обыкновенной (чернобыльника), настоять 10-15 минут, процедить и принимать по 2 ч.л. настоя за полчаса до еды.

Можно промыть холодной водой листья подорожника, сорванные с частицей черешка, ошпарить их кипятком, пропустить через мясорубку, затем выжать из полученной массы через плотную ткань сок, прокипятить его 1-2 минуты и принимать по 1 ст.л. 4 раза в день за 15-20 минут до еды.

Также гастрит не будет прогрессировать, если залить стаканом кипятка 1 ч.л. измельченной травы тысячелистника, настоять 30-40 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 4 раза в день за полчаса до еды. Во время лечения есть не реже 4-5 раз в сутки, не употреблять острого, спиртного и не курить.

С уважением — Надежда Ильинична Каземирова,
Кировоградская обл.
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