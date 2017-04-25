В ЭТОТ РАЗ Я ПРЕДЛОЖУ, ПОРЕКОМЕНДУЮ, КАК ОТ БЕЛЕЙ НЕ СТРАДАТЬ, БОЛЬ УНЯТЬ ЗУБНУЮ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои советы помогут многим больным людям исцелиться.

Тем, кто страдает от бронхита, артроза или остеохондроза, поможет целебная мазь. Чтобы ее приготовить, нужно растопить стакан животного жира, всыпать в него 1 ст.л. березовых почек, выдержать 3 часа на кипящей водяной бане, добавить в жир 50 г прополиса, тщательно помешать, пока прополис не растворится, влить 100 мл растительного масла, после полного остывания процедить и поставить мазь на хранение в холодильник. При необходимости использовать ее для смазывания груди и болезненных мест.

Для усмирения зубной и ушной боли надо в 1 л воды растворить 1 ст.л. каменной соли, в другой посуде тщательно перемешать 100 мл 10% нашатырного и 10 мл камфорного спирта, соединить смесь с солевым раствором, взболтать все до растворения белых хлопьев, а затем смочить в полученном растворе вату и приложить ее к больному зубу или вложить в ушной проход. Кроме этого, смазать раствором вокруг уха.

Чтобы избавиться от белей, нужно залить 0,5 л кипятка 1 ст.л. сухой травы чистотела, настоять до теплого, а затем поспринцеваться настоем. Выполнять процедуры ежедневно в течение недели.

При повышенной кислотности, чтобы ее нормализовать, надо 2 раза в день за 30 минут до еды выпивать 1/2 стакана свежевыжатого картофельного сока.

Отечность с ног сойдет, если 4 ст.л. льняного семени прокипятить 10-15 минут в 1 л воды, настоять 1 час в теплом месте и пить по полстакана горячего отвара, не процеживая, каждые 2 часа. Курс лечения — не менее месяца.

С уважением — Оксана,

г. Львов