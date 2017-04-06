ЗНАНИЯ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮ, НЕУСТАННО ПРЕДЛАГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться со всеми своими знаниями врача-фитотерапевта.

Храп не будет беспокоить, если вечером перед сном тщательно истолочь с 1 ч.л. натурального меда среднего размера капустный лист и тут же все съесть.

Можно пополоскать горло настоем пшеничных отрубей (2 ст.л. сырья настоять до охлаждения в стакане кипятка). Еще полезно съедать перед сном 1 небольшую печеную морковь. Спать желательно на боку и с открытой форточкой.

Смазывание дёсен натуральным медом и полоскание 2-3 раза в день ротовой полости горячим настоем ромашки (1 ст.л. цветков растения залить в термосе 250 мл кипящей воды, настоять 2-3 часа и процедить) избавит от зубной боли, спровоцированной воспалением надкостницы.

Диарея (понос) прекратится, если 1 белок сырого куриного яйца тщательно взбить в 1/2 стакана воды, долить еще полстакана кипяченой воды комнатной температуры, перемешать и залпом все выпить.

Чтобы остановить развитие гастродуоденита с повышенной кислотностью желудочного сока, надо тщательно промыть 4 сырые среднего размера розового цвета картофелины, вырезать из них глазки, затем пропустить через мясорубку, выжать из получившейся массы сок, развести в 0,5 стакана сока 1 ч.л. аптечного льняного масла и выпить раствор. Через 10 минут запить его отваром овса (зерна, неочищенные от шелухи, хорошо промыть теплой водой, 1/2 стакана зерен залить 0,5 л воды, прокипятить не более 5 минут, настоять 10-20 минут, процедить, растворить в отваре 1 ч.л. натурального гречишного или акациевого меда и выпить). Выполнять процедуру утром натощак за 1-1,5 часа до завтрака. Курс лечения — 2 недели, после 10 дней перерыва повторить. По 3 таких курса с перерывами проводить весной и осенью.

Для устранения веснушек нужно выкопать весной корни одуванчика, промыть их, просушить, измельчить, залить 3 ст.л. сырья в эмалированной посуде 600 мл холодной воды, довести до кипения, проварить 15 минут под крышкой на слабом огне, настоять 15 минут, процедить и умыться отваром. Выполнять процедуру 2-3 раза в день.

Глаукома не будет прогрессировать, если измельчить сухими и смешать 75 г травы эфедры, по 100 г травы буквицы и листьев омелы, залить вечером 2 ст.л. смеси в термосе 450 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день за 1 час до еды.

Кроме этого, выпивать в течение дня 1-2 стакана натурального томатного сока и съедать бутерброд, приготовленный с 200 г вареной скумбрии, 2 зубчиками измельченного чеснока и 2 ст.л. ядер грецкого ореха.

С уважением — Л.П.Лебедева