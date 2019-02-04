ЦЕЛЕБНЫМИ СРЕДСТВАМИ СНОВА ПОДДЕРЖАТЬ БОЛЬНЫХ ГОТОВА

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю подборку некоторых средств исцеления.

Если на пальце образовался панариций (волос), для его устранения нужно вылить в рюмку сырой белок куриного яйца, затем, помешивая ложечкой, добавить 30-40 мл 960 спирта, а когда белок превратится в белые хлопья, процедить смесь через ситечко, выложить белковые хлопья ровным слоем на бинт, сложенный в 4 слоя, обмотать им больной палец, сверху укутать целлофаном и зафиксировать бинтом. Каждые 7 часов менять повязку. За 3-4 дня все заживет.

Тем, кто страдает от повышенной потливости ног, советую развести в 2 л холодной воды 50 мл «Формалина» (продается в ветаптеке) и 10 минут подержать в этом растворе ноги. Достаточно 4 таких ежедневных процедур, чтобы навсегда забыть о своей проблеме.

Это средство способствует быстрому заживлению трофических язв и гнойных ран. Надо растопить в эмалированной посуде 200 г сливочного масла, добавить 2 ст.л. соли и 1 ч.л. измельченного горького перца, прокипятить 5 минут под крышкой на слабом огне, процедить и регулярно обрабатывать приготовленной мазью проблемные места. Хранить ее в холодильнике.

Тело вскоре очистится от чесотки, если темное хозяйственное мыло, измельченное на терке, размягчить, добавив воды, затем на слабом огне, постоянно помешивая, довести до состояния однородной массы. Снять с огня, перемешать горячим с измельченными на терке среднего размера луковицей и головкой чеснока, после остывания скатать из полученной массы шарики и ежедневно этим мылом мыться.

При пролежнях надо 50 г семян желтого огурца залить 100 мл 960 спирта или 200 мл 400 водки, выдержать 15 дней в теплом месте, затем процедить, а потом как можно чаще орошать приготовленной настойкой болезненные места и делать с ней на пролежни компрессы и примочки.

Чтобы избавиться от эрозии шейки матки, нужно несколько вечеров подряд наносить на широкий бинт, сложенный в 3 слоя, 1 ч.л. натурального меда, делать из бинта тампон, завязывать его белой ниткой, оставляя длинный конец нитки, и вводить тампон на ночь как можно глубже во влагалище. Утром вытаскивать.

С уважением — Оксана,

г. Львов