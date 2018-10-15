СВОИХ ЗНАНИЙ НЕ СКРЫВАЮ, СНОВА АКТИВНО ВСЕМ ПОМОГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь стремлюсь помочь своими знаниями врача-фитотерапевта.

Болезнь Паркинсона не будет прогрессировать, если измельчить и смешать 10 двадцатимиллилитровых рюмок листьев мелиссы, по 5 рюмок травы душицы, листьев вахты трехлистной и цветков боярышника, по 4 рюмки цветков первоцвета весеннего, молодых веточек с листьями омелы, травы сушеницы топяной и подмаренника настоящего, по 3 рюмки корней одуванчика, травы золототысячника, руты садовой и донника (верхушки до 30 см), по 1 ч.л. плодов аниса и корней валерианы, залить 2 ст.л. смеси 500 мл кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и пить по 75 мл настоя 4 раза в день за 15 минут до еды. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, до окончания приготовленной смеси.

Устранению диффузного зоба способствуют мазь и настой. Нужно смешать поровну по объему, предварительно перетерев сухими в порошок, стебли дурнишника, траву зюзника, почки березы, корни эхинацеи, женские соцветия шишек хмеля и листья мелиссы, залить литровую банку смеси в кастрюле из нержавеющей стали 2 л нерафинированного подсолнечного масла, выдержать 2 часа на кипящей водяной бане, а затем процедить и тщательно отжать жмых. Мазь готова. Вечером смазать ею хлопчатобумажную ткань, укутать тканью область щитовидной железы и оставить компресс на ночь. Утром его снять. Днем пить настой. Для этого нужно измельчить сухими и смешать по 2 пятидесятимиллилитровых рюмки травы подмаренника и пустырника пятилопастного, по 1 рюмке коры калины, почек тополя черного, листьев мелиссы, травы чабреца и вероники, затем залить 1 ст.л. смеси 500 мл кипяченой воды, довести до кипения, настоять 2-3 часа, процедить, разделить настой на 3 равные порции и пить по одной за 15 минут до еды. Настой ежедневно готовить свежий. Курс лечения — 1 месяц, после 7-8 дней перерыва повторить. Такими курсами с перерывами лечиться полгода.

Эмфизема легких отступит, если измельчить сухими и смешать поровну по объему корни девясила и двугодичного алтея, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипяченой воды, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 10 минут, жмых отжать и принимать каждые 2 часа в течение дня по 1 ст.л. приготовленного настоя.

Чтобы обуздать вегето-сосудистую дистонию, надо измельчить сухими и смешать по 1 тридцатимиллилитровой рюмке травы полыни горькой, корней одуванчика и цикория, по 2 рюмки соцветий пижмы, корней цмина песчаного и травы вероники, 3 рюмки листьев шалфея и 5 рюмок травы зверобоя, залить 2-3 ст.л. смеси в пол-литровом термосе доверху кипятком, настоять 1 час, процедить, разделить настой на 3 равные порции и пить по одной в промежутках между едой. Курс лечения — 1 месяц. Настой постоянно готовить свежий.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,