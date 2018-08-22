СРЕДСТВА ЦЕЛЕБНЫЕ ВСЮ ЖИЗНЬ СОБИРАЮ И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ИХ ПРЕДЛАГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Целебные средства, которые предлагаю, собираю всю жизнь. Все они очень эффективны.

Тем, кто страдает от герпеса, советую приложить к болезненному образованию липкой стороной пленку, снятую с внутренней стороны скорлупы куриного яйца. Вскоре герпес исчезнет.

Судороги перестанут донимать, если залить 0,5 стакана кипятка 2 ст.л. сухой измельченной травы пустырника, настоять 2 часа, процедить и пить по 40 мл настоя 4 раза в день за 15 минут до еды.

От анемии (малокровия) избавит шиповник. Надо 1 ст.л. измельченных плодов растения залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить, перемешать настой со стаканом свежевыжатого гранатового сока и пить по 1/3 стакана приготовленной смеси 2-3 раза в день за 1 час до еды в течение 10 дней. Ежедневно готовить свежее средство.

Камни в почках растворятся и безболезненно выйдут, если измельчить и смешать поровну по объему корни дягиля, кору крушины, плоды тмина, листья мяты и шалфея, залить 1 ст.л. смеси стаканом воды комнатной температуры, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, настоять 10 минут, процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 1/2-3/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Употреблять его, постоянно готовя свежий, 10-14 дней.

При потере слуха надо очистить от кожуры красную свеклу, сварить ее, выжать из вареной свеклы сок и 2-3 раза в день закапывать его по 3-4 капли в каждое ухо. Кроме этого, нужно ежедневно съедать вместе с кожурой по 1/4 лимона. Через несколько дней слух возвратится.

Это средство избавит от суставной боли и отложения солей. Необходимо перетереть сухими в порошок и смешать поровну по объему цветки сирени, шишки хмеля, траву багульника, корни окопника и сабельника, перемешать смесь с таким же количеством свиного внутреннего жира или вазелина, протомить 10-15 минут на кипящей водяной бане, а после остывания смазывать полученной мазью больные суставы.

Обмен веществ нормализуется, если 1 ст.л. измельченного корня имбиря залить 0,5 л кипятка, выдержать 5 минут на слабом огне, не позволяя кипеть, настоять 40-45 минут, процедить и пить по 1/4 стакана настоя, добавив в него несколько капель лимонного сока, 3 раза в день за 30 минут до еды.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.