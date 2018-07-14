ПОЧИТАЙТЕ, ОПРЕДЕЛИТЕСЬ И СПОКОЙНО ЛЕЧИТЕСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю всем свои знания врача-фитотерапевта.

Вегето-сосудистая дистония не будет прогрессировать, если измельчить и смешать по объему по 1 части корней валерианы и листьев вахты трехлистной, по 2 части листьев ландыша майского, верхушек стеблей с листьями паслена сладко-горького, травы душицы, мать-и-мачехи и мелиссы, цветков первоцвета весеннего и пижмы, залить 2-3 ст.л. смеси в термосе 500 мл кипящей воды, настоять 10 часов, процедить, разделить настой на 3 равных части и пить по одной теплым 3 раза в день за 20 минут до еды. И так каждый день. Полезны лечебная физкультура и контрастный душ по утрам. Лечение длительное. Категорически запрещается курение и алкоголь. Соблюдать диету, назначенную врачом-диетологом.

Для усмирения гипертонии нужно залить 1 л воды 40 бутонов цветков гвоздики дельтовидной, проварить, пока объем жидкости не уменьшится вдвое, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара утром натощак, в обед и вечером за 40 минут до еды. Лечиться таким образом, не пропуская ни одного дня, в течение года. Отвар регулярно готовить свежий. Во время лечения постоянно контролировать давление.

Диарея (понос) прекратится и стул нормализуется, если залить 500 мл кипятка 2 ст.л. сухих измельченных листьев и цветков татарника, прокипятить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по 75 мл отвара 3 раза в день через 30 минут после еды.

Будра плющевидная (собачья мята) способствует заживлению трофических язв. Свежие листья растения нужно истолочь до кашицы, нанести полученную массу тонким слоем на проблемные места и зафиксировать стерильным бинтом. Менять повязку несколько раз в день. Каждый раз после ее снятия промывать тело перекисью водорода.

Чтобы избавиться от отечности, надо залить 400 мл кипятка 10 г цветков василька синего, настоять 1-2 часа, процедить и пить по 100 мл теплого настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.

Симптомы похмелья исчезнут, если смешать в блендере 3 среднего размера свежих помидора, 2 ст.л. измельченных листьев петрушки, молотый черный перец на кончике ножа и сразу все съесть. Через 15-20 минут наступит облегчение.

Это средство одолеет уретрит. Надо измельчить и смешать по 2 пятидесятимиллилитровых рюмки травы с цветками тысячелистника и толокнянки, по 1 части почек березы белой и корней аира, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, процедить и пить по 50 мл настоя 3-4 раза в день в промежутках между едой. Обязательно исключить из рациона клубнику.

Гастрит с пониженной и нулевой кислотностью тоже лечат травяным сбором. Нужно смешать, предварительно измельчив, по 3 пятидесятимиллилитровых рюмки коры крушины и листьев крапивы двудомной, 2 части листьев мяты перечной и по 1 части листьев подорожника, корней валерианы и аира, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, настоять, укутав, 5 часов, процедить и пить по 100 мл настоя за 20 минут до еды. Количество приготовленной смеси рассчитано на 1 курс лечения.

С уважением — Л.П.Лебедева