НЕ ИМЕЮ ПРАВА СВОЙ ОПЫТ СКРЫВАТЬ, ПОЭТОМУ В «БАБУШКУ» ПИШУ Я ОПЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Скрывать опыт врача-фитотерапевта не имею права, поэтому и делюсь им периодически на страницах сайта.

Чтобы остановить легочное кровотечение, нужно залить в эмалированной посуде 400 мл воды 2 ст.л. вина «Портвейн» и 1 ст.л. измельченных листьев буквицы, довести до кипения, проварить 5 минут под крышкой на слабом огне, настоять, укутав, 20 минут, процедить и пить по 30 мл холодного отвара 2 раза в день в промежутках между едой.

Трещины в прямой кишке заживут, если залить 250 мл кипятка 2 ст.л. травы спорыша, через 40 минут процедить и вводить на ночь в анус пропитанные настоем тампоны.

Для остановки развития туберкулеза парабронхиальных лимфатических желез надо измельчить и смешать 0,5 тридцатимиллилитровой рюмки верхушек со стеблями паслена обыкновенного, 1 рюмку травы зверобоя, 1,5 рюмки травы осоки парвской, по 2 рюмки листьев брусники и мать-и-мачехи, 3 рюмки листьев черной смородины, залить смесь 1 л кипятка, настоять, укутав, 5 часов, процедить и пить по 50 мл настоя за 2 минуты до еды. Ежедневно готовить свежий. Этот настой употребляют дополнительно к основному, медикаментозному лечению.

Язва желудка с повышенной кислотностью желудочного сока зарубцуется, если залить 200 мл кипятка 2 ст.л. измельченной травы горца перечного, настоять 1 час, плотно закрыв посуду крышкой, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3-4 раза в день в промежутках между едой. Курс лечения — 21 день.

При воспалении дёсен надо измельчить и смешать 100 г листьев шалфея, по 75 г цветков ромашки аптечной и корней алтея, залить 3 ст.л. смеси вечером в термосе 600 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и 400 мл теплого настоя использовать для полоскания рта, а оставшийся разделить на 4 равных части и пить по одной через равные промежутки времени в течение дня.

Авитаминоз одолеет дрок красильный. Нужно 1 ч.л. травы залить 200 мл кипятка, через 70 минут процедить, растворить в настое 1 ст.л. натурального меда и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за 40 минут до еды.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,

г. Киев