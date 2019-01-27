НАДЕЮСЬ, ЧТО И В ЭТОТ РАЗ СМОГУ, ЛЮДИ, ПОРАДОВАТЬ ВАС

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз своими знаниями врача-фитотерапевта помогу многим людям исцелиться.

Для устранения авитаминоза надо измельчить и смешать поровну по весу плоды шиповника и красной рябины, залить 1 ст.л. смеси 400 мл кипятка, настоять 2 часа в плотно закрытой посуде, процедить, добавить в настой по вкусу натуральный мед и пить его по 100 мл 3-4 раза в день через час после еды.

Это средство поможет женщинам одолеть кандидоз (молочницу). Нужно залить вечером 100 мл кипятка 10 г сухих цветков календулы, прокипятить 10-15 минут под крышкой на очень слабом огне, настоять 45 минут, процедить, растворить в отваре 10 г перетертой в порошок борной кислоты и поспринцеваться им. Курс лечения — 10-15 таких ежевечерних процедур.

Если беспокоит беспричинный страх, измельчите сухими и смешайте 1 ч.л. корней валерианы, по 3 ч.л. травы сухоцвета и пустырника сердечного, залейте 4 ст.л. смеси 1 л кипятка, выдержите 1 час в тепле, процедите и принимайте каждый час по 4-5 глотков приготовленного настоя. Регулярно его готовя и употребляя, вскоре забудете о своей проблеме.

При частичном выпадении прямой кишки нужно залить 3,5 л кипятка 5 г семян дурмана, настоять 1-2 часа в теплом месте, затем 100 мл настоя, не процеживая его, перемешать с 2 л кипятка, охладить до 400С и 12 минут посидеть в этом растворе. И так каждый день в течение 12 дней. За это время прямая кишка возвратится на место. Лечение желательно начинать на третий день убывающей луны.

Тем, кто страдает от панкреатита с пониженной секрецией поджелудочной железы, чтобы выздороветь, надо измельчить сухими и смешать по объему 10 частей травы полыни горькой, по 20 частей травы тысячелистника и корней валерианы, 30 частей цветков ромашки аптечной, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить и пить по 50 мл теплого настоя 3 раза в день за 20 минут до еды. Можно каждый раз добавлять в него для вкуса 1 ст.л. натурального меда или 2 ст.л. сахара. Курс лечения — 6 недель. Настой каждый день готовить свежий.

Пигментные пятна, образовавшиеся на лице после родов, исчезнут, если 3-4 раза в день протирать лицо свежевыжатым огуречным соком. Полезно во время лечения есть дыню.

Чтобы нормализовать давление при гипотонии, надо измельчить сухими и смешать по объему по 1 части корней аира и плодов можжевельника, по 2 части травы вероники и цветков цикория, по 4 части корней любистка, травы руты и плодов шиповника, 14 частей травы зверобоя, залить вечером 3 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

Власоглава (круглого червя, поражающего органы желудочно-кишечного тракта) одолеет лук. Нужно 1 луковицу среднего размера измельчить, залить 300 мл кипятка, настоять 12 часов, процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день за 45 минут до еды. Курс лечения — 3-4 дня, настой постоянно готовить свежий.

Всего доброго, боритесь с недугами и побеждайте их, а я по мере возможности буду вам помогать.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева