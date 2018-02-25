НА НИВЕ ФИТОТЕРАПИИ МНОГО ЛЕТ ТРУЖУСЬ И СВОИМ ОПЫТОМ ТРАДИЦИОННО ДЕЛЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Соблюдая традицию, вновь предлагаю рецепты целебных средств, собранные мною за многие годы работы врачом-фитотерапевтом.

Для усмирения колита надо измельчить и смешать по объему 1 часть цветков ромашки аптечной, по 2 части травы чабреца, шалфея, тысячелистника и пустырника пятилопастного, 3 части лепестков крымской розы, залить 3 ст.л. смеси в эмалированной посуде 1 л кипятка, довести до кипения, проварить ровно 1 минуту, настоять 1 час, процедить и пить в течение недели по 50 мл отвара 3 раза в день до и 3 раза после еды. Начиная со второй недели, употреблять его 21 день по 50 мл 3-4 раза в день только перед едой. Постоянно готовить свежий отвар.

Приступы бронхиальной астмы прекратятся, если измельчить сухими в кофемолке и смешать 1 ст.л. корней валерианы, 2 ст.л. травы эфедры, 3 ст.л. листьев березы белой, 5 ст.л. цветков ромашки аптечной, залить 6 г смеси в термосе 250 мл кипятка, через 2 часа процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день через 45 минут после еды. Курс лечения — 2-4 недели, ежедневно готовить свежий настой.

Глисты выйдут, если измельчить и смешать по 1 тридцатимиллилитровой рюмке цветков ромашки аптечной и пижмы, 2 рюмки корней горечавки желтой, 3 рюмки травы полыни горькой, залить вечером 1 ст.л. смеси в термосе 200 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 200 мл утром натощак и вечером перед сном в течение 3 дней.

Чтобы одолеть гипотиреоз (состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы), надо перемешать деревянной ложкой 1 кг меда, 300 г измельченных ядер грецкого ореха, 100 г сваренного на пару чеснока, по 50 г перетертых в порошок плодов аниса и морской капусты, а затем принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за 20 минут до еды.

Послеоперационные спайки рассосутся, если залить 250 мл водки 25-30 г суставчиков золотого уса, настоять 14 дней в темном прохладном месте, процедить и принимать утром и вечером за 45 минут до еды, растворяя в 1,5 ст.л. воды в первый день по 10 капель настойки, во второй — по 11, и так, ежедневно добавляя по капле, дойти до 33 капель за раз. После этого каждый день уменьшать дозу на 1 каплю. Возвратившись к разовой в 10 капель, сделать перерыв на 7 дней, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами 4-5 таких курсов. На время лечения исключить из рациона мясо, дрожжевой хлеб, молочные продукты с большим содержанием жира, соленые и маринованные овощи, животные жиры, кулинарные изделия, спиртное, квас и газированные напитки. Можно и нужно употреблять отварную рыбу, твердый сыр, орехи (кроме арахиса), растительное масло и проросшие пшеничные зерна, сырые свеклу, морковь и соки из этих овощей.

Тем, кто страдает от неврастении с нарушением сердечного ритма, чтобы улучшить состояние здоровья, нужно измельчить и смешать по 1 тридцатимиллилитровой рюмке травы сушеницы топяной и чабреца, по 2 рюмки цветков калины и розмарина, по 3 рюмки цветков боярышника кроваво-красного и пустырника пятилопастного, залить 3 ст.л. смеси в эмалированной посуде 1 л кипятка, довести до кипения, прокипятить ровно 30 секунд, процедить и пить 5 дней по 50 мл отвара 3 раза в день до и 3 раза после еды, затем 12 дней употреблять его по 50 мл 3-4 раза в день только перед едой. Ежедневно готовить свежий.

При азотемии (повышенном содержании в крови азотистых продуктов обмена, выводимых почками) надо 3,5 г листьев и стеблей почечного чая, измельченных на кусочки не более 5 мм, залить 200 мл кипящей воды, прокипятить 10 минут под крышкой на слабом огне, настоять 1 час, процедить и выпить отвар теплым за 20 минут до еды. Пить его, постоянно готовя свежий, утром и вечером до нормализации состояния здоровья.

Конъюнктивит исчезнет, если измельчить и смешать поровну по объему траву льнянки, ягоды паслена черного и корень алтея, залить 3 ст.л. смеси 100 мл кипящей воды, настоять 1 час, процедить в стерильную посуду и 2-3 раза в день закапывать в глаз по 3 капли приготовленного настоя.

Это средство поможет справиться с гипертиреозом (тиреотоксикозом) — синдромом, вызванным стойким повышением уровня гормонов щитовидной железы. Надо измельчить и смешать по 1 ст.л. травы тысячелистника и морской капусты, по 2 ст.л. листьев земляники лесной, травы хвоща полевого и росянки круглолистной, залить 3 ст.л. смеси 1 л кипятка, прокипятить ровно 1 минуту, настоять 1 час, процедить и пить по 50 мл отвара в течение недели 3 раза в день до и 3 раза после еды. Летом пить ежедневно по 200 мл свежевыжатого огуречного сока, растворяя в нем 1 ст.л. меда. Полезно пить за 15 минут до еды по 100 мл настоя шиповника, кукурузных рылец, тысячелистника или зверобоя. Обязательно исключить из рациона жареное, резко ограничить употребление жиров и увеличить количество в рационе углеводов.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,