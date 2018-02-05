ЗНАНИЯМИ РАСПОЛАГАЮ И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ИХ ПРЕДЛАГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уже много лет дружу с тобой, время от времени помогая людям своими знаниями.

Это средство одолеет атеросклероз, гипертонию и инфаркт. Надо пропустить через мясорубку 2 лимона в кожуре, по 300 г инжира, кураги, изюма и ядер грецких орехов, добавить 300 г натурального меда, тщательно все перемешать и принимать по 1 ст.л. этой смеси, до ее окончания, за 30 минут до еды утром натощак. Хранить смесь в холодильнике.

Чтобы избавиться от воспаления мочевого пузыря, нужно предварительно высушить и перетереть в порошок плоды инжира, ядра грецких орехов и миндаля, смешать все поровну по объему и принимать по 2 ст.л. смеси утром и вечером за полчаса до еды в течение 1,5 месяцев.

Усмирить аритмию и атеросклероз позволит это вкусное снадобье. Надо залить горячим сиропом (растворить в 2 стаканах кипятка 1 кг сахара) 1 кг плодов инжира и настоять 10 часов. После этого сироп слить, проварить 40 минут и вновь залить им плоды. Снова настоять 10 часов, а затем проварить все на слабом огне до тех пор, пока инжир не станет прозрачным. Принимать приготовленное варенье по 1 ч.л. перед едой.

Нормализации обмена веществ, очищению организма, повышению эластичности кровеносных сосудов, устранению головокружения и шума в голове, а также долголетию способствует этот рецепт. Нужно измельчить и смешать по 100 г березовых почек, цветков ромашки, травы зверобоя и бессмертника, залить 1 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять, укутав, 20 минут, процедить, жмых отжать, а вечером перед сном отлить половину настоя в стакан, растворить в нем 1 ч.л. меда, 1 каплю аптечного лаврового масла и выпить раствор на ночь. После этого до утра ничего не есть и не пить. Утром оставшийся настой подогреть на слабом огне, снова растворить в нем 1 ч.л. меда, 1 каплю лаврового масла и выпить натощак за 20 минут до завтрака. И так ежедневно, пока не закончится содержимое флакона с лавровым маслом. Положительный результат лечения гарантирован через 1,5 месяца.

С уважением — Александра Афанасьевна Терещенко,

Полтавская обл.