ВЫЗЫВАЕТ НЕДОМОГАНИЕ ЖАРЫ И ГРОЗ ЧЕРЕДОВАНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Это лето не только жаркое, но и очень влажное. Чередование жары и гроз особенно негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. О том, как ей можно помочь, хочу рассказать.

Чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно хронической сердечной недостаточности, прежде всего нужно отказаться от употребления при жаре алкоголя, любых тонизирующих и содержащих кофеин напитков, а также уменьшить физическую нагрузку на организм.

Сердце не надо стимулировать, а лучше помочь ему запастись гликогеном — полисахаридом, образованным остатками глюкозы, основным запасным углеводом человека и животных. Гликоген образует энергетический резерв, который может быть быстро мобилизован при необходимости восполнить внезапный недостаток глюкозы, а это способствует длительной и нормальной работе сердца. Восполнить нехватку гликогена поможет настой адониса весеннего. Нужно 20 г измельченной травы залить 200 мл кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. 2-3 раза в день (детям — по 1 ч.л. 3-4 раза в день).

Прекрасным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, диабета, появления злокачественных опухолей и улучшения зрения является черная смородина. Надо измельчить и смешать 5 молодых здоровых смородиновых листьев, 1 веточку зеленой мяты, 2 веточки тархуна (эстрагона), залить смесь 1 л кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить и выпить напиток, заедая свежей смородиной или сваренным из нее вареньем, в течение дня. И так ежедневно.

Полезно действуют на сердечно-сосудистую систему обильное питье воды с лимоном и грейпфрутом, обливание и обтирание тела прохладной водой, а также позитивный настрой. Обязательно избегать разговоров и просмотра телепередач о политике и разных катаклизмах.

Заботьтесь о своей сердечно-сосудистой системе, и она вас не подведет.

С уважением — врач-невропатолог Владимир Васильевич Болсун,

г. Киев