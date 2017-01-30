ВНОВЬ СПЕШУ СООБЩИТЬ, КАК БОЛЕЗНИ УСТРАНИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь и вновь спешу делиться секретами, советами и рецептами исцеления.

Для устранения дискинезии желчевыводящих путей надо измельчить сухими и смешать 40 г корней марены красильной, 20 г цветков бессмертника песчаного, по 10 г листьев мяты перечной, травы полыни горькой, коры крушины ольховидной и корней одуванчика, залить 2 ст.л. смеси 2 стаканами кипятка, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, после остывания процедить, довести кипяченой водой комнатной температуры до исходного объема жидкости и пить по 1/2-3/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 14 дней, после недельного перерыва можно повторить. Настой каждый день готовить свежий.

Чтобы избавиться от варикозного расширения вен, тромбофлебита и трофических язв, нужно сухую кору и высушенные листья лесного ореха измельчить, смешать поровну по объему, затем 1 ст.л. смеси залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1/4-1/3 стакана настоя 3-4 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

Женщинам, которые страдают от эрозии шейки матки, советую смешать поровну по объему растительное масло и сухие, без семян, плоды шиповника, перетертые в порошок, выдержать смесь 3 часа на кипящей водяной бане, периодически помешивая, процедить, жмых отжать, а затем каждый вечер пропитывать приготовленным маслом тампон и вводить его на всю ночь во влагалище. Курс лечения — 2 месяца. Хранить масло в темном прохладном месте.

Будьте здоровы!

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр