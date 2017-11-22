ВЕРА В УСПЕХ, ДУШЕВНЫЙ НАСТРОЙ ПОБЕДЯТ НЕДУГ ЛЮБОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю рецепты лечения ряда недугов.

Эпилептические припадки сначала будут возникать значительно реже, а потом эпилепсия вообще отступит, если высушенные листья омелы перетереть в порошок и принимать его по 4 г 4 раза в день за полчаса до еды. Запивать водой. Можно поместить в эмалированную кастрюлю большую горсть листьев омелы, залить их 5 л кипятка, настоять 1 час, затем настой подогреть до терпимо горячей температуры, смочить в нем старую простыню, укутаться в нее, раздевшись догола, лечь на клеенку и полежать так до высыхания простыни. Лечиться таким образом долго и упорно.

Солитер выйдет, если съесть ут­ром натощак, ничем не запивая, 2 ст.л. с горкой сырых, очищенных от шелухи семян тыквы.

Тем, кто страдает от суставной боли, вызванной отложением солей, предлагаю воспользоваться рецептом, которым со мной поделился один знакомый. До его применения он вообще не мог ходить, а теперь у знакомого все нормально. Надо наполнить литровую банку на 2/3 объема молодыми измельченными плодами каштана, залить их нашатырным спиртом так, чтобы он на 2 пальца был выше сырья, настоять 2 недели в теплом месте, процедить, а затем ежедневно втирать настойку в больные места.

От глистов избавит регулярный прием отвара мяты, калины с медом, настоя травы бессмертника и горькой полыни, семян конопли и любистка. Начинать лечение в конце месяца, но не в полнолуние. Употребление лечебных средств чередовать.

Чтобы остановить развитие рака матки, поймайте и высушите в тени 24 майских жука, измельчите их, залейте в стеклянной посуде 0,5 л водки, оставьте на 7 дней на солнце, затем процедите и принимайте по 1 ст.л. настойки утром натощак.

Березовый деготь помог моему знакомому одолеть плеврит. Употреблял он его по 10-15 капель утром натощак в течение недели. При этом он все это время совершенно ничего не ел. После этого жидкость в легких перестала собираться, а до этого ее 2 раза в месяц выкачивали. Принимать березовый деготь дольше 7-8 дней подряд не рекомендуется.

Желаю всем Божьей благодати и скорейшего выздоровления. А оно обязательно наступит, если искренне верить в успех и не падать духом.

С уважением — Галина Андреевна Денисенко,

г. Херсон