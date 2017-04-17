ВДОВЬЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВУ, НО НЕ РАСКИСАЮ — РОДНЫМ, БЛИЗКИМ И ВСЕМ ЛЮДЯМ ПОСИЛЬНО ПОМОГАЮ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 75 лет, вдова с 52 лет, но я живу, радуюсь жизни, помогаю детям, внукам, а также иногда предлагаю на страницах газеты народные рецепты, которые не один раз испытала на себе, близких и результат от их применения всегда был положительным.

Несколько лет назад, особенно ночью, меня начала беспокоить боль в тазобедренном суставе, из-за чего даже хромать на левую ногу стала. Вскоре от дикой боли вообще спать не могла, поэтому решила обратиться за помощью к врачу. Доктор меня осмотрел, выписал направление на различные анализы и по их результатам определил, что из-за нехватки в организме кальция у меня начал развиваться остеопороз — состояние, при котором кости теряют свою прочность и становятся более хрупкими, что приводит к изменению структуры костной ткани. Он прописал мне принимать «Кальцемин». Я тут же пошла в аптеку, чтобы купить этот препарат, но, когда узнала, что он стоит более 130 гривен, попросила аптекаршу посоветовать мне что-нибудь подешевле. Она пошла мне навстречу и предложила купить и попить глюконат кальция. Я его приобрела и стала принимать, а еще пила настой шишек ели. Где-то через неделю уже почувствовала значительное улучшение состояния здоровья, а когда употребила в виде настоя все заготовленные еловые шишки, вообще забыла о боли в тазобедренном суставе, да и хромота исчезла.

Так вот, если из-за нехватки кальция у вас развивается остеопороз, тут же купите глюконат кальция и принимайте его по 1 таблетке 3 раза в день перед едой. Кроме этого, заготовьте 45 еловых шишек и каждый вечер 1 шишку заливайте 0,5 л кипящей воды, настаивайте до утра, укутав посуду, а утром процеживайте и половину настоя выпивайте натощак за 1-2 часа до завтрака, а вторую — на следующее утро. Использовав таким образом 15 шишек, сделайте на 10 дней перерыв, а затем повторите лечение. Снова отдохните 10 дней и вновь пролечитесь. Если болезнь запущена, после месяца перерыва можно еще раз повторить лечение.

От отложения солей избавит лавровый лист. Нужно 5 г лавровых листьев залить 300 мл кипятка, прокипятить 5 минут, после остывания процедить и выпить настой маленькими глотками в течение 12 часов. И так 3 дня подряд. Сделать на неделю перерыв, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами 2-3 таких курса. При необходимости после месячного перерыва можно повторить лечение.

Настоем луковой шелухи рекомендую бороться с варикозным расширением вен. Надо горсть шелухи лука залить вечером в чайнике 2 л кипящей воды, укутать чайник полотенцем и оставить на ночь. Утром настой процедить и выпить глотками в течение дня. Употреблять его, постоянно готовя свежий, в течение 10 дней, после чего сделать на 5 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами 3 таких курса. Через месяц, при необходимости, можно повторить лечение. Вот увидите, ваши вены приобретут прежнюю форму. Желательно пить настой шелухи лука 2-3 раза в год.

С уважением — Алина Ивановна Помещик,

Кировоградская обл.