В ГРЯЗНОМ ВОДОЁМЕ ВОДЯНОЙ ЧЕРВЬ ОБИТАЕТ, ИНОГДА ВОЛОСОГОЛОВЕЦ В ПЯТКУ ПРОНИКАЕТ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу помочь больным людям своими действенными советами и рекомендациями.

Иногда при купании в грязном водоеме в кожу человека проникает тоненький водяной червь, который в народе называют волосоголовец. Гнездится он в основном в пятке, которая со временем начинает болеть и гноиться. Применение для заживления гноящейся раны различных медикаментозных средств приносит лишь временное улучшение. Но отчаиваться не стоит, так как есть народное средство, надежно изгоняющее волосоголовца. Так вот, чтобы от него избавиться, нужно настрогать в воду темного хозяйственного мыла, вскипятить, немного охладить и 30 минут подержать в горячей воде больную ногу. Выполнять процедуру 3 раза в день. После 3-4 дней такого лечения водяной червь погибает.

Для устранения тромбофлебита советую залить вечером 400 мл холодной воды 2 ч.л. измельченной травы донника, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 2-3 раза в день. Ежедневно готовить свежий. Кроме этого, нужно 1 часть по объему измельченных цветков или коричневых плодов конского каштана залить 4 частями 400 водки, настоять 7 дней в теплом месте, ежедневно взбалтывая, а затем принимать по 25-30 капель настойки 3 раза в день в течение 3-4 недель. Очень хорошо измельчить и смешать поровну по объему цвет черной бузины, солому овса, кору ивы белой, цветки календулы, корневища девясила, листья брусники и вахты трехлистной, траву горца почечуйного, лабазника, репешка, чабреца и шандры, залить 8 г смеси 350 мл кипятка, прокипятить 2 минуты, настоять 3 часа в термосе, процедить и пить по 1/3-1/2 стакана 3-4 раза в день через 20 минут после еды. Еще нужно перетереть сухими в порошок и смешать поровну по объему кору ивы белой, соплодия ольхи, хвою пихты, цветки клевера и коровяка, листья мать-и-мачехи, подорожника и сирени, траву череды и чистотела, перемешать 20 г смеси с 5 г перетертых в порошок семян льна, залить 50 мл воды и 150 мл растительного масла, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, после остывания нанести полученную мазь на проблемное место и забинтовать. Менять повязки 3 раза в день.

С уважением — М.Е.Лобахина,

Луганская обл.