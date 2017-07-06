УЖЕ МНОГО ЛЕТ САЙТ ЧИТАЮ, ТЕПЕРЬ ЕГО АВТОРОМ СТАТЬ МЕЧТАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Материалы на сайте читаю давно, а теперь и сама хочу поделиться некоторыми средствами исцеления.

Для безболезненного выведения камней, образовавшихся в почках, печени или мочевом пузыре, нужно перетереть сухими в порошок и смешать по объему 2 части травы полыни и 1 часть травы руты, а затем принимать по 2 г смеси в день, запивая ее водой, в течение 10 дней. Сделать на 2 недели перерыв, а затем повторить лечебный курс. При камнях в почках можно залить 2 л сухого белого вина 100 г семян алтея, настоять 1 месяц в темном прохладном месте, затем довести настойку до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, после остывания процедить и пить по 50 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Камни растворяются и выходят, если залить стаканом кипятка 1 ст.л. семян моркови, через 12 часов процедить, растворить в настое 5 ч.л. сока золотого уса и пить теплым по полстакана 5-6 раз в день перед едой. Чтобы избавиться от камней в желчном пузыре, нужно измельчить сухими и смешать 20 г травы спорыша, по 10 г травы хвоща полевого, почечного чая и листьев крапивы двудомной, залить смесь 0,5 л кипятка, настоять 5-6 часов, влить в настой 3 ч.л. сока золотого уса и пить теплым по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 5 дней, постоянно готовить свежий настой. Эффективно при камнях развести в половине стакана свежевыжатого лимонного сока 1/2 ч.л. пищевой соды и выпить раствор перед едой. И так 5 дней. Полезно 3 раза в день за 30 минут до еды принимать по 1 ст.л. свежевыжатого из молодой крапивы сока. Курс лечения — 2 недели, через 5-6 дней можно повторить.

Кашель исчезнет, если в половине стакана воды растворить на кончике ножа соли, 0,5 ч.л. пищевой соды и выпить раствор натощак.

Печень очистит одуванчик. Надо 1 ст.л. сухих цветков растения залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 14 дней. Можно измельчить и смешать по 20 г лука и чеснока, залить смесь 0,5 л водки, настоять 7 дней, процедить и принимать по 10 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Одолеть боль при артрозе помогут соль и песок. Их нужно смешать поровну по объему, подогреть на сухой сковороде и погрузить в смесь больные конечности. Держать до остывания.

Тем, кто страдает от остеохондроза и пяточной шпоры, советую поместить в стеклянную банку 3 стручка красного горького перца и стакан крупной соли, залить все 0,5 л крепкой водки, настоять 5 дней в темном месте при комнатной температуре, а затем регулярно делать с настойкой на больные места примочки. Вскоре вы забудете о своей проблеме.

Если беспокоит грибок, растворите в 1 л воды 1 ст.л. кухонной соли, затем 1 измельченный зубчик чеснока перемешайте с 1 ст.л. солевого раствора, процедите смесь через марлю, добавьте еще 4 ст.л. раствора соли и обработайте полученным средством проблемные участки кожи. Выполняйте процедуру 2 раза в день. Солевой раствор можно хранить в холодильнике сутки, а потом надо готовить свежий.

С уважением — В.Ф.Стецик,

Тернопольская обл.