ТРАДИЦИИ НЕ ИЗМЕНЯЮ, КОЕ-ЧТО ОПЯТЬ ПРЕДЛАГАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Для меня уже стало традицией делиться на страницах сайта рецептами различных целебных средств. Вот и в этот раз хочу кое-что предложить.

От мучений, которые доставляют шпоры, избавит лопух. Надо свежие листья растения приложить внутренней стороной к болезненному месту, хорошо зафиксировать бинтом, надеть сверху носок и не снимать компресс сутки. После этого поменять на свежий. Делая так в течение 7-10 дней, вы навсегда забудете о шпоре.

Кормящим грудью женщинам советую для повышения лактации выпивать через день по стакану сока черной редьки с медом.

Тем, кто страдает от перхоти, нужно залить стаканом кипятка 2-3 ст.л. ягод мирта, настоять, укутав, 5-6 часов, процедить и ополаскивать полученным настоем после мытья голову. Вскоре перхоть прекратит появляться. Очень хорошо измельчить на терке очищенный от шелухи репчатый лук, перемешать 4 части по объему луковой кашицы с 1 частью меда, небольшим количеством растительного масла, втереть смесь в корни волос, надеть резиновую шапочку и не снимать ее целый час. После этого вымыть голову как обычно. Это тоже способствует устранению перхоти. Можно поместить в кастрюлю корни репейника, залить их водой так, чтобы она только покрыла сырье, проварить в духовке до полного размягчения корней, после остывания процедить и ежедневно смачивать отваром корни волос.

Для устранения жжения подошв надо залить 1 л горячей воды 2 ст.л. семян льна, прокипятить 5 минут, настоять 1 час, вылить отвар вместе с семенами в таз, разбавить холодной водой до комнатной температуры и подержать в нем ноги 15 минут. После этого не вытирать их, а подождать, пока они сами высохнут. Проводить процедуру утром и вечером.

Это средство способствует омоложению. Нужно измельчить и смешать 5 ст.л. годичных иголок сосны, по 2 ст.л. плодов шиповника и луковой шелухи, залить смесь 1 л холодной воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, процедить и пить по стакану отвара 5 раз в день в течение 2 недель. После месячного перерыва лечебный курс можно повторить.

Чтобы убрать мешки под глазами, надо смешать по 1 ч.л. сухой чайной заварки и сметаны, завернуть смесь в бинт и приложить на 5-10 минут к проблемным местам. После этого смазать веки питательным кремом.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.