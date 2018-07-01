ТЕМ, ЧТО НАХОЖУ В ЗАПИСЯХ МАМЫ, ИЗРЕДКА ДЕЛЮСЬ, ЧИТАТЕЛИ, С ВАМИ

Здравствуй, «Бабушка»!

Многие рецепты лечения различных болезней я нахожу в старых, пожелтевших от времени записях моей мамы. Теми из них, которые были испробованы мною с положительным результатом, изредка делюсь с читателями газеты.

Сначала хочу предложить доступный всем способ очищения организма. Желательно применять его перед началом любого лечения. Так вот, утром, как только проснулись, выпейте натощак маленькими глоточками стакан простой воды, растворив в ней на кончике ножа соль. Спустя 20 минут растворите в стакане теплой кипяченой воды 1 ст.л. меда, 5-6 капель свежевыжатого лимонного сока и выпейте этот раствор. Если процесс очищения пойдет слишком интенсивно, уменьшите количество меда до 1 ч.л. И так ежедневно, до стабильного улучшения общего состояния здоровья.

Тромбофлебит устранит свежий помидор. Нарежьте его тонкими ломтиками и приложите к проблемном месту. Как только ощутите пощипывание, сразу снимите. После этого минут 20 полежите. Выполняйте процедуру утром и вечером до выздоровления.

Для улучшения зрения, устранения бельма (лейкомы) и начальной стадии катаракты советую смешать 2 ст.л. свежевыжатого сока одуванчика, по 1 ст.л. меда и сока репчатого лука, настоять 3 дня при комнатной температуре в темном месте, а затем 2 раза в день закапывать в каждый глаз по 1-2 капли приготовленного средства.

Отвар дуба поможет избавиться от мастита и мастопатии. Нужно 1 ст.л. измельченной коры дерева залить стаканом горячей воды, довести до кипения, настоять 30 минут, еще раз довести до кипения, но уже проварить 10 минут, настоять 3 часа, тщательно утеплив посуду, а затем приложить к груди пропитанную отваром льняную ткань. Хорошо укутаться и подержать компресс 2 часа. Выполнять процедуру утром и вечером до полного рассасывания затвердения.

Тем, кто страдает от недержания мочи, чтобы одолеть эту неприятность, нужно измельчить и смешать поровну по объему листья березы, траву толокнянки, кукурузные рыльца и корни солодки, залить 1 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 20 минут до еды. Ежедневно готовить свежий.

Дай Бог всем здоровья.

С уважением — Александра Афанасьевна Терещенко,

Полтавская обл.