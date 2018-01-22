ТЕБЕ, ЧИТАТЕЛЬ ДОРОГОЙ, ПОВЕРЬ, СГОДИТСЯ ОПЫТ МОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Уверена, что мой опыт тоже сгодится читателям сайта.

Пять лет назад меня начало беспокоить постоянное слезотечение, сопровождающееся болью в глазах. Обратилась за помощью к врачу-окулисту. Он выписал капли, но их закапывание не способствовало выздоровлению. Тогда я в поисках спасительного средства стала листать мамины записи. Остановила свой выбор на рецепте лечения глазных заболеваний утренней росой, собранной с васильков. Стала рано утром срывать траву, обильно покрытую целебной влагой, и протирать ею глаза. Кроме этого, я ежедневно высасывала сок из 10 ягод красной рябины. После 12 дней такого лечения слезотечение прекратилось, а еще у меня значительно улучшилось зрение. Очень хорошо при таких проблемах залить 100 мл подсолнечного масла 1 ст.л. цветков василька, настоять 7-10 дней, затем смачивать в настойке ватные тампоны и прикладывать их на 15-20 минут к глазам. Можно прикладывать к векам, меняя каждые 10-15 минут, тампоны, смоченные в насыщенном настое цветков василька.

Повышенное артериальное давление при гипертонии, если оно не выше 160 единиц, можно быстро нормализовать, подержав ноги 15 минут в горячей воде, а затем выпив стакан кислого молока с 1 ч.л. измельченной корицы. Гипертоникам полезно ежедневно съедать 20-30 ягод калины, растертых с медом. Если будете делать это на ночь, вы предотвратите бессонницу и обеспечите себе крепкий здоровый сон. Можно при гипертонии залить вечером стаканом теплой кипяченой воды 1 ст.л. кукурузной муки, настоять ночь, а утром размешать и выпить все натощак. Вечером съедать 1 ч.л. семян укропа, запивая их водой. Лечиться так 3 недели. Нормализует давление гречка, поэтому почаще включайте ее в свое меню. Еще при гипертонии рекомендуется залить вечером стаканом кипятка 100 г ягод малины, настоять до охлаждения, процедить, растворить в настое 1 ст.л. меда и выпить перед сном.

Чтобы унять боль в пояснице и суставах, надо измельчить и смешать 1 ст.л. лавровых листьев, по 2 ст.л. молодых веток вербы и коры сирени, залить смесь 0,5 л водки, настоять 3 недели, добавить 50 мл камфорного спирта, 1 стручок красного горького перца и растирать настойкой проблемные места. Хорошо устраняет боль в пояснице смазывание ее подогретым медом. Сверху прикрывать клеенкой и туго затягивать поясницу полотенцем. Для усмирения суставной боли, вызванной отложением солей, я промывала вечером 3 ст.л. риса, заливала его водой, настаивала ночь, а утром варила рис без соли, приправ и съедала натощак. После этого 2 часа ничего не ела. И так 2-3 недели.

Моя двоюродная сестра вылечила мужа от алкоголизма хризантемой. Она сушила цветки, измельчала, наполняла ими бутылку, заливала доверху водкой, настаивала 10 дней, а затем давала пить настойку мужу. Вскоре у него выработалось стойкое отвращение к спиртному.

Это средство очистит сосуды и успокоит нервную систему. Надо залить стаканом кипятка 1 ч.л. измельченных листочков и стеблей пастушьей сумки, через полчаса процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день за полчаса до еды и обязательно перед сном.

С уважением — В.Ф.Стецик,

Тернопольская обл.