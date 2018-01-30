СТРЕМИТЕСЬ ХВОРИ ПРЕВОЗМОЧЬ, ОНИ УЙДУТ, Я ВЕРЮ, ПРОЧЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Искренне верю, что мои рецепты помогут обрести утраченное здоровье как можно большему количеству людей.

Отвар и настой петрушки способствуют усмирению простатита.

Для приготовления отвара надо залить стаканом кипятка 4 ч.л. перетертых в порошок семян растения, прокипятить 15 минут и после остывания процедить. Принимать по 1 ст.л. 4-6 раз в день. Чтобы приготовить настой, нужно 1 ч.л. семян петрушки залить стаканом воды, настоять 8 часов и процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

Тем, кто страдает от колита, советую измельчить сухими и смешать 1 ст.л. травы бессмертника, по щепотке травы тысячелистника, зверобоя и полыни горькой, залить смесь 0,5 л кипящей воды, прокипятить 7 минут, настоять 40-60 минут, процедить и пить по 2-3 глотка отвара за 15-20 минут до еды. Курс лечения — 2 недели.

Эти два рецепта помогут остановить в начальной стадии развитие рака легких.

1. Принимать 3 раза в день по 1 г сухой, перетертой в порошок ряски маленькой. Можно 1 ч.л. хорошо вымытой измельченной ряски залить 50 мл водки, настоять 10 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая, процедить и принимать по 25 капель настойки 3 раза в день.

2. Залить стаканом кипящей воды 1 ч.л. измельченного в кофемолке вместе с корнем, стеблем и листьями растения дурнишника, настоять, укутав, полчаса, процедить и выпить настой теплым после еды. Пить его, постоянно готовя свежий, по 3-6 стаканов в день. Действие настоя усиливается отваром копытня. Надо залить стаканом кипящей воды 1/4 ч.л. измельченного корня растения, выдержать 10-15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять полчаса и принимать по 1 ст.л. теплого отвара во время еды.

Лечение по обоим рецептам проводить в течение месяца, после месячного перерыва лечебный курс можно повторить.

Чтобы избавиться от пиелонефрита, надо 2 ч.л. сухих листьев толокнянки залить 400 мл холодной кипяченой воды, через 2-3 часа процедить и пить по 100 мл настоя 3-4 раза в день в течение месяца. Кроме этого, регулярно употреблять приготовленный из ягод клюквы напиток. Обязательно придерживаться строгой диеты. Есть только кукурузный хлеб и пить отвар из кукурузных рылец.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.