СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ВНОВЬ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу помочь больным людям своими советами.

Тем, кто страдает от изжоги, нужно 5-7 вечеров подряд проглатывать перед сном по 5 косточек кизила. Больше изжога не побеспокоит. Можно на ночь выпивать белок сырого куриного яйца. Уже на следующее утро самочувствие значительно улучшится.

Для устранения невроза надо залить 2 стаканами кипятка 1 ст.л. измельченных шишек хмеля, настоять 20 минут, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день после еды.

При жжении подошв растворите в 5 л теплой воды 300-400 г обыкновенной соли, вылейте раствор в эмалированный тазик и подержите в нем ноги 30-40 минут. Процедуру выполняйте 2-3 раза в день до полного исчезновения жжения. Раствор можно не менять, а только каждый раз немного подогревать.

Это средство поможет одолеть тонзиллит (воспаление миндалин). Надо смешать 2 ст.л. измельченной на терке моркови, 1 ст.л. меда, 5-15 капель аптечной настойки прополиса, 0,5 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты, а затем набирать смесь чайной ложкой, класть на язык, прижимать к нёбу и держать там до полного рассасывания.

Чтобы избавиться от простатита, нужно залить в стеклянной посуде 0,5 л водки 10 ст.л. измельченной коры осины, настоять 2 недели, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки до ее окончания 3 раза в день за 20 минут до еды.

Пяточные шпоры перестанут беспокоить, если вечером подержать ноги 15 минут в горячей воде, вытереть насухо и приложить к пятке лепешку, сделанную из смеси 1 ч.л. овсяной муки и такого же количества меда. Надеть сверху полиэтиленовый пакет, зафиксировать бинтом, шерстяным шарфом и спать с компрессом всю ночь. Провести 5-6 таких ежевечерних процедур.

Ореховая настойка очищает сосуды головного мозга и улучшает память. Надо залить в стеклянной посуде 0,5 л качественной водки 1 стакан перегородок грецких орехов, настоять 2 недели при комнатной температуре в темном месте, периодически взбалтывая, а затем 3 раза в день растворять в 1 ст.л. воды 5-6 капель приготовленной настойки и выпивать раствор перед едой. Курс лечения — 10 дней, при необходимости после недельного перерыва можно повторить.

С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.