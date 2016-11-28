СПАСИБО ВСЕМ ЗА ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ, ТЕПЕРЬ И Я РАСКРОЮ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА СЕКРЕТЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Спасибо всем добрым людям за ценные советы, которыми они бескорыстно делятся на страницах сайта.

Я несколько лет страдаю от колита и хронической диареи (поноса). Перепробовала для усмирения недугов много различных средств, но положительного результата так и не добилась. Помогла мне справиться с проблемой настойка софоры японской.

Но, прежде чем ею лечиться, я полностью исключила из рациона мясное, молочное, сладкое, кислое, соленое, многие овощи и фрукты.

Употребляла только гречневую, овсяную, ячневую и пшенную каши, добавляя в них при варке лук и подсолнечное масло. Еще иногда ела хлеб с отрубями. Питалась небольшими порциями 4-5 раз в день.

Чтобы приготовить настойку, надо плоды софоры, которые созревают в сентябре-октябре, слегка промыть в теплой воде, затем 140-150 г сухих зрелых бобов, разрезав каждый пополам, залить в бутылке из-под шампанского 0,5 л качественной 400 водки, плотно закупорить посуду и оставить на 10 дней. Периодически взбалтывать содержимое. Готовую настойку процедить, тщательно отжав жмых, слить в другую посуду и поставить на хранение в холодильник. Принимать ее по 1 ч.л. 3 раза в день за 30-40 минут до еды в течение 21 дня. Это помогает избавиться не только от колита с диареей, но и от язвы желудка, а также проблем с печенью.

При кашле, бронхите, ангине, простуде и гриппе, кроме употребления внутрь, надо применять настойку для полосканий горла и ротовой полости (1 ч.л. настойки разбавлять в 50-70 мл воды).

Долгое время я страдала от псориаза. И вот осенью 2010 года, после операции по удалению полипа прямой кишки, решила для восстановления сил попринимать фракцию АСД-2 армавирского производства. Каждое утро и вечер я набирала из бутылочки через резиновую пробку при помощи шприца 17-20 мл препарата, растворяла его в 50 мл воды и выпивала за 30 минут до еды. Одновременно смазывала псориатические бляшки «Синтомициновой» мазью. Где-то через 3 недели, выпив за это время 2 стограммовых флакона фракции АСД-2, заметила, что тело от псориаза очистилось, а организм мой значительно окреп. Я очень была этому рада.

Летом 2011 года у меня обнаружили полиневропатию (поражение периферических нервов, проявляющееся нарушением чувствительности, распределяющейся равномерно по обеим сторонам тела, чаще в конечностях). Врач прописала принимать капельницы, уколы, таблетки, выполнять растирания болезненных мест, но все это не помогло справиться с болезнью.

Тогда я вспомнила, как 30 лет назад, когда у меня возникло воспаление тройничного нерва (невралгия), я избавилась от него внутримышечным введением экстракта алоэ и витаминов В1, В6 и В12. Решила и в этот раз проколоть эти средства. После 30 уколов экстракта алоэ и 60 введений витаминов В1, В6 и В12 полиневропатия, слава Богу, меня покинула.

Во время лечения тщательно поддерживала болезненные места в тепле, постоянно нося шерстяные носки и пояс из собачьей шерсти. Лечение, конечно, не из легких, но, если хочешь быть здоров, все стерпишь.

Так что исцеляйтесь, и пусть Господь вам в этом помогает!

С уважением — В.А.Никитина,

Днепропетровская обл.