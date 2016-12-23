СОВЕТЫ — ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Как врач-фитотерапевт со стажем в очередной раз хочу дать несколько полезных советов.

Тем, кто страдает от одышки, рекомендую пропустить через мясорубку 3 среднего размера луковицы, перемешать полученную массу с таким же количеством по объему сахара, настоять 24 часа в темноте, а затем принимать смесь по 1 ст.л. утром натощак за 30 минут до завтрака. Хранить ее в холодильнике. Вскоре одышка перестанет беспокоить.

Если подмышкой возник лимфаденит (воспаление лимфоузлов), нужно с настоявшегося коровьего молока собрать сливки, замесить на них тесто, завернуть его в марлю и приложить на ночь в виде компресса к проблемному месту. Достаточно нескольких таких ежевечерних процедур, чтобы лимфоузлы пришли в норму.

Трещины на пятках быстро заживут, если пропустить через мясорубку по 100 г чеснока и лука, перемешать их с 200 г свиного внутреннего жира, а потом несколько вечеров подряд наносить 2 ст.л. приготовленной мази на пятку, прикрывать целлофаном, фиксировать носком и спать так всю ночь.

Для устранения ацетонемического синдрома (повышенного уровня ацетона в крови) советую сварить из сухих яблок без сахара компот и пить его по стакану 3 раза в день за час до еды.

Приступ мигрени быстро проходит, если положить за уши и на виски кислую капусту, завернутую в льняную салфетку, и обязательно обернуть голову полотенцем. Кроме этого, нужно разбить в стакан свежее куриное яйцо, залить доверху кипящим молоком, быстро размешать и выпить небольшими глотками.

Чтобы избавиться от отложения солей, нужно вечером промыть 1,5 ст.л. неочищенного риса, залить его 9 ст.л. воды, настоять ночь, а утром сварить рис без соли и съесть натощак за 2-3 часа до завтрака. Курс лечения — 1 месяц.

Простатит не будет прогрессировать, если 600 г сырых прошлогодних семечек тыквы очистить от шелухи, измельчить в кофемолке, перемешать полученную муку с 700 г натурального майского меда, наделать из смеси шариков величиной с грецкий орех, а затем по одному шарику рассасывать утром натощак и вечером за 1,5-2 часа до сна. Хранить их в стеклянной посуде на нижней полке холодильника. Кроме этого, надо 2 раза в день пить чай, приготовленный из листьев лещины (1 ч.л. сухого измельченного сырья на 250 мл кипятка, настоять до охлаждения).

При гайморите нужно измельчить в кофемолке 30 лавровых листьев, залить полученный порошок в глиняном горшке 200 мл нерафинированного подсолнечного масла, плотно закупорить, настоять неделю, периодически взбалтывая, затем профильтровать в чистую посуду и закапывать 3 раза в день в каждую ноздрю по 2 капли приготовленного масла. Вечером перед сном обязательно промывать нос аптечной настойкой прополиса. И так ежедневно до выздоровления.

Это средство нужно использовать параллельно с медикаментозным при лечении ишиаса (воспаления седалищного нерва). Надо 2 ст.л. сухой измельченной травы хвоща полевого залить вечером в термосе 400 мл кипящей воды, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 4 раза в день за 30 минут до еды. Ежедневно готовить свежий. Курс лечения — 7-10 дней.

Мышечная боль прекратит беспокоить, если измельчить сухими и смешать 75 г соцветий тополя черного, по 100 г травы шалфея и крапивы двудомной, залить 3 ст.л. смеси вечером в термосе 600 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить настой по 150 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

Вводя каждый вечер глубоко во влагалище ватные тампоны, пропитанные облепиховым маслом, и оставляя их там на всю ночь, за 7 -10 дней можно избавиться от эрозии шейки матки.

У лежачих больных могут воз­никнуть пролежни. Чтобы они быстро зажили, нужно 40 г пче­линого воска, растопленного на водяной бане, тщательно пере­мешать с 200 мл растительного масла и 1/4 частью сваренного вкрутую яичного желтка, а затем не­сколько раз в день обрабатывать полученной мазью проблемные места. Желательно, чтобы больной лежал на матрасе, набитом овсяной соломой.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева