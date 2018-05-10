СОВЕТУЮ НЕ ЛЕНИТЬСЯ, А УСИЛЕННО ЛЕЧИТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагая свои знания, рекомендую всем, кто будет пользоваться моими советами, не лениться, точно соблюдать все рекомендации, и тогда выздоровление обязательно наступит.

Зуд в ушах прекратит беспокоить, если регулярно смачивать в аптечном препарате «Нитрофунгин» ватные палочки и обрабатывать ими внутри ушные раковины.

Это средство поможет при заболеваниях поджелудочной железы, почечнокаменной и желчнокаменной болезнях. Надо залить 3 стаканами воды комнатной температуры 2 ст.л. измельченного корня лопуха, настоять 3-4 часа, довести до кипения, проварить 10-15 минут, процедить и пить отвар теплым по 1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.

Чтобы привести в норму увеличенные узлы щитовидной железы, нужно измельчить и смешать по 5 г цветков боярышника, корней лапчатки серебристой, лимонника китайского и дикой моркови, залить 1 ст.л. смеси в термосе 0,5 л кипятка, настоять 20 минут, процедить и пить по 100 мл 3 раза в день после еды.

Остеохондроз перестанет мучить, если ежедневно утром натощак в течение месяца съедать 1 дес.л. свежеприготовленной из 1 лимона и 1 головки чеснока кашицы.

Для усмирения болезней печени, укрепления сердечной мышцы и устранения отложения солей надо измельчить на терке вместе с кожурой 200 г лимонов, тщательно перемешать их с 200 г меда и 200 мл оливкового или кукурузного масла, настоять 10 дней в темном прохладном месте и принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за полчаса до еды.

Тем, кто страдает от варикозного расширения вен, советую постоянно носить эластичные чулки и избегать длительного стояния или сидения. Еще, чтобы вены пришли в норму, нужно принимать 3 раза в день, растворяя в 1 ст.л. воды, по 25 капель сока цветков каштана конского или их аптечной настойки. Хорошо регулярно готовить из цветков гречихи, как чай, настой и пить его. Кроме этого, 2 раза в день обмывать настоем ноги. Полезно 1 кг высушенной дубовой коры измельчить, замочить на несколько часов в холодной воде, довести до кипения, полчаса проварить, процедить отвар в ванну с теплой водой и полежать в ней 10-15 минут. Эффективно 2-3 раза в день обливать ноги прохладной водой.

Глисты выйдут, если измельчить и смешать поровну по объему цветки полыни и пижмы, а затем 2 раза в день смесь на кончике ножа закатывать в хлебные шарики и глотать их.

С уважением — Г.И.Росолова,

Николаевская обл.