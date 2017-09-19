СЛУЧИЛОСЬ ЗАБОЛЕТЬ? НЕ УНЫВАЙ! ПОДСКАЖЕТ ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОШКО НИКОЛАЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь хочу поделиться рецептами лечения некоторых недугов.

Климакс будет протекать без проблем, если 2 ст.л. сухих измельченных корней валерианы залить 0,5 л кипятка, выдержать 15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, после охлаждения процедить, жмых отжать, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и пить по 1/2 стакана 2-3 раза в день через 30 минут после еды.

Это средство поможет одолеть последствия инфаркта. Надо 100 г свежей травы василька, сорванной в начале цветения, залить 2 стаканами оливкового или подсолнечного масла, выдержать 20 дней на солнце, плотно закрыв посуду крышкой, после этого процедить и принимать масло по 1 ч.л. утром натощак.

При лихорадке нужно 1 ст.л. измельченной травы вербены залить стаканом кипятка, через 1 час процедить и пить по 1/2 стакана 3 раза в день. Вскоре состояние здоровья нормализуется.

Гидронефроз не будет прогрессировать, если измельчить сухими и смешать по объему 2 части листьев толокнянки, по 1 части березовых почек, листьев вахты трехлистной, корней петрушки и дягиля, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 7-10 минут, добавить 1 ч.л. цветков василька, настоять 20 минут, процедить и пить теплым по 1 стакану 3 раза в день перед едой.

Тем, кто страдает от артрита, советую смешать по объему, предварительно измельчив, 6 частей травы фиалки трехцветной, 5 частей корней лопуха, по 4 части корней пырея, травы вероники и череды, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день до исчезновения болей.

Мочекаменную болезнь осилит горец птичий. Надо 3 ст.л. измельченной травы залить стаканом кипятка, выдержать 10-15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять полчаса, процедить и пить по 1/2 стакана настоя 2-3 раза в день перед едой.

Если аднексит (воспаление придатков) спровоцировал аменорею (отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более), чтобы выздороветь, нужно измельчить и смешать поровну по объему цветки мать-и-мачехи, траву донника и золототысячника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через 2 часа процедить и пить по 1/3 стакана 6 раз в день в течение месяца. Постоянно готовить свежий настой.

Для устранения бессонницы надо 2 ч.л. сухого измельченного корня валерианы залить стаканом холодной воды, настоять 8-10 часов, подогреть до приятно теплого, процедить и выпить настой за 30 минут до сна.

Давление при гипертонии нормализуется, если 1 ч.л. травы донника залить стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настоять 2 часа, процедить и пить по 1/2-2/3 стакана настоя 2-3 раза в день.

Душица справится с неврозом и эпилепсией. Нужно 100 г измельченной травы залить стаканом водки, настоять неделю в плотно закрытой посуде, а затем принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

Склероз отступит, если залить 0,5 л водки 30 г измельченного корня девясила, настоять 40 дней, процедить и принимать по 20-25 капель настойки 3 раза в день за 30 минут до еды. Лечение длительное.

Данная настойка избавит от фригидности. Надо смешать по 5 ст.л. цветков базилика и травы тысячелистника, залить смесь 1 л вина «Кагор», настоять 20 дней, периодически взбалтывая, процедить и пить по 1/2 стакана настойки 3 раза в день после еды.

Депрессия отступит, если 100 г измельченного корня аира залить 1 л красного десертного вина, настоять 15 дней, периодически взбалтывая, процедить и пить перед едой по 1/3 стакана приготовленной настойки. Хранить ее в темном прохладном месте.

Чтобы усмирить гипотонию, надо залить 1 л воды 1 ч.л. измельченных корней родиолы розовой, прокипятить 10 минут, настоять 10 минут, процедить и пить по 2-3 стакана отвара в день. Можно залить стаканом кипятка 1 ст.л. листьев чистотела, настоять до охлаждения, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3-4 раза в день. Полезно выжать из свежесорванных плодов лимонника сок и принимать его по 1 ч.л., разводя в стакане чая, 2-3 раза в день. Добавлять по вкусу мед.

Аритмия прекратит донимать, если свежевыжатый из черной редьки сок перемешать поровну по объему с медом и принимать по 1 ст.л. смеси 2-3 раза в день. Можно 0,5 кг лимонов, измельченных на терке, перемешать с таким же количеством по объему меда и 20 ядрышками абрикосовых косточек, перетертых в порошок, а затем принимать по 1 ст.л. 2 раза в день.

С уважением — Н.Н.Волошко,

Житомирская обл.