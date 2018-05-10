СЛАБОСТИ СТАРЧЕСКОЙ НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ, ЗА ЖИЗНЬ ЗДОРОВУЮ СРАЖАЙТЕСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто страдает от старческой слабости.

Моей бабушке от природы дано крепкое здоровье, но после 80 лет силы у нее начали таять. Бабушка не поддалась старческой слабости, а начала с нею сражаться. Принимала она предлагаемые ниже снадобья по месяцу каждое и вновь стала вести активный образ жизни.

1. Залить в банке 0,5 л водки 200 г майской крапивы, завязать горлышко банки марлей, выдержать ее сутки на окне, 7 суток в шкафу, процедить, жмых отжать и принимать по 1 ст.л. утром натощак за 30 минут до завтрака и вечером перед сном.

2. Стакан неочищенных зерен овса промыть теплой водой, залить 5 стаканами холодной воды, проварить на слабом огне до выкипания половины объема жидкости, процедить, влить в отвар столько же по объему молока, снова прокипятить 1 минуту, добавить туда 2 ст.л. меда, еще раз прокипятить 1 минуту и пить по 0,5 стакана 2 раза в день.

3. Залить 2 стаканами воды 1 ст.л. с верхом отрубей, прокипятить 30-40 минут, постоянно помешивая, добавить 1 ст.л. меда, позволить еще несколько секунд прокипеть и пить по 50 мл отвара 3-4 раза в день.

4. Смешать поровну по объему траву звездчатки и стебли ржи, залить 2 ст.л. смеси стаканом воды, прокипятить 1 минуту, процедить и выпить. Готовить и пить отвар 3 раза в день.

5. Залить 0,5 л воды 2 ст.л. измельченных сухих плодов шиповника, прокипятить 15 минут на слабом огне, настоять ночь, утром процедить и пить с медом в течение дня.

Пусть эти рецепты помогут всем, кто в них нуждается.

С уважением — Любовь Алексеевна,

Харьковская обл.