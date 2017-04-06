С ПОЖЕЛАНИЯМИ ЛЮБВИ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПРЕДЛАГАЮ Я РЕЦЕПТЫ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Все свои рецепты пишу с пожеланиями всем читателям газеты любви, радости и взаимопонимания. Ведь от того, с каким настроением человек начинает лечиться, в немалой степени зависит быстрота его выздоровления.

Судороги ног перестанут беспокоить, если смешать сухими 3 г травы татарника, по 10 г цвета бузины, листьев мелиссы и цветков ромашки, залить смесь 2 стаканами кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить и выпить настой глотками в течение дня.

При старческой слабости рекомендую залить вечером стаканом кипящей воды 1 ст.л. сухих, измельченных листьев подорожника, настоять полчаса, процедить, растворить в настое 1 ч.л. меда и выпить его перед сном. Курс лечения — 10 дней.

Чтобы победить постинфарктное состояние, остановить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, надо наполнить банку желтыми цветочными лепестками одуванчиков, залить доверху жидким медом, настоять 7 дней в темном месте, периодически взбалтывая, а затем принимать по 1 ч.л. вечером перед сном, запивая половиной стакана теплого молока.

Шелушение пяток прекратится, если в овсяную кашу добавить немного льняного масла, разложить ее по 2 целлофановым пакетам, надеть их на ноги, сверху прикрыть чем-то теплым и оставить на 1-2 часа. После этого ополоснуть ноги теплой водой и вытереть мягким полотенцем. Курс лечения — 2-3 процедуры.

Это средство справится с недержанием мочи, циститом и другими воспалительными заболеваниями мочеполовой системы. Надо смешать сухими 10 г цветков терна, 15 г плодов можжевельника, по 20 г травы хвоща полевого и корневищ пырея, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и выпить настой в течение дня, употребляя его во время еды. И так, ежедневно готовя свежее средство, лечиться до стабильного улучшения состояния здоровья.

Улучшению памяти способствует мокрица. Свежую траву необходимо измельчить, выжать из полученной массы сок и пить его по 1/2 стакана утром и вечером. Перед выпиванием сока надо съесть 1/4 ч.л. меда. Курс лечения — 1 месяц. Сок ежедневно готовить свежий.

Если беспокоит сухой кашель, советую проварить в молоке до мягкости 5 среднего размера луковиц и 1 головку чеснока, процедить отвар и пить его по 1/4 стакана 5-6 раз в день. Вскоре начнет отходить мокрота, а потом кашель вовсе прекратится.

От воспаления дёсен, возникающего вследствие трения протезов, можно избавиться, если измельчить сухими и смешать поровну по объему траву девясила, кору дуба и цветки календулы, залить 1 ч.л. смеси стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и полоскать настоем ротовую полость. Выполнять процедуру как можно чаще.

Для устранения подагры нужно очистить черную редьку от кожуры, порезать тонкими пластинками, поместить их в эмалированную посуду с растопленным несоленым сливочным маслом, поставить кастрюлю на огонь и, быстро помешивая, не давая редечной массе подгореть, сварить ее, затем вынуть редьку из масла, дать ей немного остыть, залить редьку 1/2 стакана медицинского спирта, тщательно перемешать и полученной мазью регулярно растирать подагрические шишки.

Лечитесь с Божьей помощью и верой в успех, и вы обязательно победите все свои недуги.

С уважением — Анатолий Иванович Снисаренко,

Днепропетровская обл.