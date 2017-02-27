ПУСТЬ УХОДЯТ ХВОРИ ПРОЧЬ В ЗАБВЕНИЯ ТЁМНУЮ НОЧЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не изменяя традиции, вновь делюсь со всеми своими знаниями. Верю, что рецепты, которые предлагаю, позволят многим избавиться от недугов.

Головная боль в большинстве случаев вскоре проходит, если при ее возникновении наклонить голову по 2-3 раза вперед-назад, потом — влево и вправо. После этого максимально расслабить шейные связки и выполнить головой круговые движения сначала в одну, затем в другую сторону. Если голова продолжает болеть, через некоторое время нужно еще раз повторите все упражнения.

Чтобы унять кашель, боль в горле, нужно промыть 50 г еловой или сосновой хвои, измельчить ее, залить 0,5 стакана кипятка, настоять 2,5 часа, процедить и выпить настой, добавив в него по вкусу мед из разнотравья или цветочный. Выполнять процедуру несколько раз в день и обязательно на ночь. Через 2-3 дня будете здоровы.

Многие курильщики, даже если очень этого хотят, не в состоянии сами бросить курить. Им поможет избавиться от этой дурной привычки отвар овса. Надо наполнить до половины объема не очищенными от шелухи овсяными зернами эмалированную посуду, залить ее доверху водой, довести до кипения, проварить 30 минут на среднем огне, процедить, добавить в отвар 1-2 ст.л. сухих измельченных цветков календулы, настоять, укутав, 7-8 часов, снова процедить и пить настой теплым по 1-1,5 л в день. Ежедневно готовить свежий. Курс лечения — 2 недели.

Сосуды головного мозга эффективно очищает зеленый чай. Его нужно пить регулярно по стакану утром и вечером за 15 минут до еды, не добавляя ни молока, ни сахара, ни меда, ни лимона, и т.д, и т.п. Каждый раз чай готовить свежий.

Для нормализации работы поджелудочной железы надо 100 г су­хих корней барбариса залить 0,5 л водки, настоять 10 дней в теплом месте, периодически взбалтывая, а затем принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день перед едой.

С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.