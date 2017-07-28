ПОСПЕШИТЕ НЕДУГИ УСМИРЯТЬ: КОЕ-ЧТО МОГУ ПОДСКАЗАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Вновь спешу подсказать, как можно усмирить некоторые недуги.

Очень целебен адонис весенний (горицвет, черногорка). Настой этой травы помогает при заболеваниях сердца, базедовой болезни, водянке, ревматизме, нервной возбудимости, бессоннице, сердечной недостаточности, неврозе, а еще его принимают как успокаивающее средство при судорогах. Чтобы приготовить целебный напиток, 7 г сухого измельченного сырья заливают стаканом кипятка, настаивают до охлаждения и процеживают. Принимают его по 1 ст.л. 3 раза в день в течение месяца. При необходимости через 10 дней лечение повторяют.

Гастрит с пониженной кислотностью же­лудочного сока не будет прогрессировать, если измельчить сухими и смешать по объему 8 частей листьев подорожника, по 4 части травы спорыша и золототысячника, 3 части соцветий тысячелистника, по 2 части листьев мяты перечной и корней аира, по 1 части семян тмина и травы сушеницы болотной, залить вечером 2 ст.л. смеси в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и выпить натощак 1 стакан настоя, а остальной разделить на 4 равных порции и пить их по одной 4 раза в день. Лечиться таким образом, все время готовя свежий настой, до стабильного улучшения состояния здоровья.

Для устранения аднексита (воспаления придатков) надо 100 г свежей измельченной травы пастушьей сумки залить 1 л белого сухого вина, настоять 10 дней в темном прохладном месте, процедить и принимать каждый час по 1 ст.л. приготовленной настойки. Очень хорошо 3 раза в день перед едой пить по 1 ст.л. сока, свежевыжатого из подмаренника цепкого. Можно сухую траву растения перетереть в порошок и принимать его по 1 ч.л., запивая водой, 3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Росянку успешно применяют при лечении мужского и женского бесплодия. Нужно 1 ст.л. сухой измельченной травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час в теплом месте, процедить и принимать по 2 ст.л. 3 раза в день до зачатия. Эффективно также залить 250 мл водки 20 г сухой измельченной травы барвинка малого, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 25 капель отвара 3 раза в день. Хранить его в темном прохладном месте.

Зрение улучшится, если регулярно есть натуральный пчелиный мед, запивая его родниковой водой.

Чтобы избавиться от глистов, надо сварить в 200 мл молока крупную головку чеснока, настоять 12 часов и сделать с отваром микроклизму. И так ежедневно в течение 7-10 дней.

Вирусный гепатит остановит это средство. Надо измельчить сухими и смешать по объему 5 частей корней одуванчика, 2 части листьев крапивы двудомной, по 1 части коры молодых веточек ивы козьей, травы лапчатки гусиной, сабельника болотного и тысячелистника, залить 1 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, через 30 минут процедить и пить по полстакана 4 раза в день за 15 минут до еды и обязательно перед сном.

С уважением — Юлия Сергеевна Батурина,

г. Днепр