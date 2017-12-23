ПОМОЧЬ В ИСЦЕЛЕНИИ СТРЕМЛЮСЬ, ПОЭТОМУ РЕЦЕПТАМИ БЕЗ УСТАЛИ ДЕЛЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Не устаю делиться народными рецептами лечения некоторых недугов.

Для устранения кашля надо измельчить и смешать 15 г плодов фенхеля, 20 г листьев мать-и-мачехи, 25 г корня солодки и 40 г корня алтея, залить 2 ст.л. смеси в термосе стаканом кипящей воды, настоять 12 часов, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день после еды.

Это средство избавит от судорог и воспалительных заболеваний кожи. Надо 3-5 ст.л. травы лапчатки гусиной несколько раз обварить кипятком, затем завернуть траву в марлю и приложить к болезненному месту. Менять компресс по мере остывания. Выполнять процедуры в течение недели. Кроме этого, советую залить 2 стаканами воды или молока 2 ст.л. измельченных корней лапчатки гусиной, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить и пить настой теплым по 50 мл 3 раза в день за полчаса до еды.

Красноту и боль при солнечном ожоге уберет накладывание на болезненные места компресса с теплым зеленым или черным чаем. Менять его по мере высыхания. Можно смешать 3 ст.л. сметаны или жирного кефира, 1 ст.л. подсолнечного масла, 1 желток сырого куриного яйца, нанести смесь ровным слоем на проблемный участок кожи, а через 15-20 минут смыть прохладной водой.

Пролежни вскоре заживут, если через день проблемное место обрабатывать каким-нибудь антисептическим средством, после высыхания капать на него несколько капель облепихового масла, прикрывать стерильной салфеткой, компрессной бумагой и бинтовать.

Чтобы оздоровить поджелудочную железу, нужно залить 400 мл воды 3 ст.л. измельченных стручков фасоли, довести до кипения, проварить 10-15 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить по 100 мл отвара 4 раза в день.

Отит перестанет беспокоить, если залить 100 мл 960 спирта 15 мл прополиса, настоять 10 дней в теплом месте, слить настойку с осадка в другую посуду, перемешать с 40 мл подсолнечного масла, взболтать, смочить в смеси марлевый тампон и вставить его в больное ухо. Менять каждые 12 часов.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.