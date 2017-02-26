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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СНОВА БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ДАТЬ ГОТОВА

26 Feb 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова хочу дать больным людям несколько полезных советов.

Так вот, чтобы не страдать от болей в спине, нужно укреплять позвоночник. Для этого сядьте на табурет, обопритесь выпрямленной спиной о стену, вытяните вперед правую руку, с усилием поднимите ее вверх, опустите и повторите то же самое левой рукой. И так, меняя руки, в течение 15 минут. После этого обопритесь обеими руками о стену так, будто вы пытаетесь ее сдвинуть, выпрямите позвоночник, расправьте грудь и постойте в таком положении 7-10 секунд. Расслабьтесь и снова повторите упражнение. Выполняйте его тоже 15 минут. Уверяю, что, делая такую зарядку каждый день, вскоре вы забудете о своей проблеме.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки зарубцуется, если 20 г сухих измельченных цветков календулы залить стаканом кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, процедить, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и принимать теплым по 1-2 ст.л. 2 раза в день.

От зубного камня избавит тщательное жевание 3 раза в неделю по 15 минут травы душицы.

С уважением — Мария Николаевна Золотько,
г. Луганск
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