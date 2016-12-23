ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОПЯТЬ СПЕШУ ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова спешу помочь больным людям своими советами.

Чтобы остановить развитие неф­рита, надо измельчить и смешать поровну по объему семена айвы, плоды шиповника и можжевельника, залить 50 г смеси в эмалированной посуде 2 л холодной воды, довести до кипения и выдержать на кипящей водяной бане до уменьшения объема жидкости в 2 раза. После этого процедить и пить по 50 мл 3 раза в день за 1 час до еды. Настой ежедневно готовить свежий.

От глухоты избавит анис. Его семена надо перетереть в порошок, наполнить ими на 1/4 объема бутылку из темного стекла, залить доверху аптечным маслом шиповника, настоять 3 недели в темном месте при комнатной температуре, изредка взбалтывая, а затем закапывать перед сном в каждое ухо по 2-3 капли приготовленной настойки.

Для устранения катаракты надо в 1 ч.л. свежевыжатого из репчатого лука сока растворить кусочек мумиё размером с пшеничное зернышко и 3 раза в день закапывать в каждый глаз по 1 капле этой смеси.

Можно использовать с этой целью смесь сока лука и жидкого меда, взятых в пропорции 1:10, а лучше всего применять данные средства по очереди.

Укрепить нервы, справиться со стрессом поможет настой чабреца. Надо 5 г сухой травы залить 500 мл кипятка, настоять 40 минут под крышкой, процедить и выпить настой равными порциями за 4 раза в течение дня. Употреблять его не более 3 раз в неделю.



С уважением — Лидия Семеновна Куценко,

Днепропетровская обл.