ОПЫТ, КОТОРЫМ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ, ТОЖЕ, БЫТЬ МОЖЕТ, КОМУ-ТО СГОДИТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу и я поделиться своим опытом.

Однажды мой муж случайно уронил себе на ногу большой кусок железа. Удар был таким сильным, что ноготь завернуло вверх, подушечка пальца лопнула, и из раны побежала кровь. Я очень расстроилась, но, собрав волю в кулак, тут же промыла травмированный палец перекисью водорода, залила зеленкой и забинтовала. Обрабатывала рану регулярно таким же образом еще 3 дня, но она не только не затягивалась, но еще и гноиться стала. Тогда я начала вспоминать все известные мне средства быстрого заживления ран и вспомнила, что в таких случаях отлично помогают насыщенные отвары вишневых веток и коры дуба. Я тут же отварила веточки вишни, муж подержал несколько минут в максимально горячем отваре травмированную ногу, после этого я сразу промыла ему рану перекисью водорода и присыпала перетертым в порошок «Стрептоцидом». Ничем не бинтовала. Через 5-7 минут рана подсохла, а после 4 дней такого лечения полностью зажила.

Как-то у знакомого дочки после перенесенного гриппа развилась светобоязнь (фотофобия) — болезненная чувствительность глаз к свету, при которой его попадание вызывает у человека неприятные ощущения в глазах (например, спазм век, боль в глазах и слезотечение) и заставляет сильно щурить глаза. В связи с этим он постоянно носил солнцезащитные очки, так как даже свет электрической лампочки вызывал резь в глазах. Я порекомендовала этому человеку пролечиться семенами укропа. Он прислушался к совету и вскоре забыл о своей проблеме. Лечение же очень простое: нужно наполнить сухими семенами укропа полотняные мешочки, опустить их на несколько секунд в кипящую воду, затем вынуть, позволить немного остыть и приложить к глазам в виде примочки. Выполнять процедуру как можно чаще. Кроме этого, надо щепотку семян укропа заливать 3 л кипятка, настаивать до охлаждения и пить настой целый день вместо воды.

Мой сын-пятиклассник, так как он то с дерева упадет, то еще откуда-то свалится, часто, когда приходит из школы домой, жалуется, что у него болит спина. Я тут же подхватываю мальчика под руки и несколько раз встряхиваю. Боль в спине у него сразу исчезает. Думаю, что возникает она из-за смещения позвоночных дисков и ущемления нерва, так что, если у кого-то такие же проблемы, попробуйте применить для их устранения встряхивание.

Моя свекровь долгое время страдала от люмбаго (прострела). И вот в одном из номеров «Бабушки» я вычитала, что в этом случае способствуют исцелению теплые аппликации с травой полыни, заваренной подсолнечным маслом. Тут же применила это лечение к свекрови, и уже после 3 таких процедур она забыла о люмбаго.

С уважением — Любовь Михайловна Зиненко,

Харьковская обл.