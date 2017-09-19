НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОПЯТЬ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ ХОЧУ ДАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Опять хочу дать несколько полезных советов.

Кашица из лопуха успокоит суставную боль. Весной, как только лопухи пойдут в рост, нарвать листьев растения, промыть от пыли, просушить, нарезать лапшой и плотно набить листьями стеклянную банку. Закрыть ее капроновой крышкой и поставить в солнечном месте на окне. Когда листья в банке превратятся в кашицу с неприятным запахом и плесенью, полученную массу нужно нанести на проблемное место и зафиксировать повязкой. После нескольких таких компрессов суставы перестанут болеть.

Для устранения солнечного ожога надо тщательно перемешать 2 сырых желтка, 1 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. сметаны и несколько раз в сутки смазывать смесью обожженные места.

Бронхит отступит, если смешать 15 мл сока алоэ, по 100 г меда, сливочного масла, гусиного жира и какао в порошке, подогреть смесь, не доводя до кипения, и принимать по 1 ст.л. каждые 2 часа.

С уважением — Оксана,

г. Львов