НЕДУГИ НУЖНО ИСКОРЕНЯТЬ: КОЕ-КАКИЕ СРЕДСТВА СПЕШУ ПОДСКАЗАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю очередную подборку целебных средств.

Красная смородина избавит от подагры и отложения солей. На­до залить стаканом кипятка

20 г листьев растения, настоять 30 ми­нут, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя за 15-30 минут до еды. По­лезно регулярно употреблять свежевыжатый из ягод красной смородины сок.

Малярия отступит, если залить стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных цветков огурца, прокипятить 1 час на слабом огне, после остывания процедить и выпить отвар равными порциями за 3 раза в течение дня. Ежедневно готовить свежий.

Чтобы усмирить гастрит, надо 0,5 л сока подорожника перемешать с 0,5 кг меда, проварить 20 минут на слабом огне, охладить и принимать по 1 ст.л. этого сиропа 3 раза в день.

Остановить прогрессирование ревматизма и полиартрита поможет это средство. Нужно измельчить сухими и смешать по объему 1 часть травы душицы, по 2 части ягод малины и листьев мать-и-мачехи, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через 1 час процедить и пить по 50 мл 4 раза в день за полчаса до еды.

Если после приема медпрепаратов тело покрылось аллергической сыпью, тут же влейте в пол-литровую банку 50 мл столового уксуса, вбейте в него 1 куриное яйцо, тщательно перемешайте деревянной ложкой и оставьте на сутки в прохладном месте. После этого добавьте 100 г топленого сливочного масла, снова перемешайте, еще на сутки оставьте настаиваться, а затем регулярно смазывайте полученной мазью проблемные места. Вскоре от аллергии и следа не останется.

Стенокардия (грудная жаба) не будет развиваться, если разбавить пополам водкой свежевыжатый из травы пустырника сок и принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день перед едой.

Трава пустырника осилит кардиосклероз. Надо 2 ст.л. измельченного сырья залить 250 мл кипятка, прокипятить на слабом огне, пока не останется 180 мл жидкости, процедить и пить по 30 мл несколько раз в день.

Нервный тик устраняется прикладыванием к проблемному месту нескольких свежих листков герани. Их прикрывают хлопчатобумажной тканью и фиксируют платком. Можно 2 ч.л. измельченных листьев герани настоять 8 часов в 2 стаканах охлажденной кипяченой воды и пить настой по несколько глотков 3-4 раза в день.

С уважением — Оксана,

г. Львов