НА ЗАМЕТКУ ЭТИ СРЕДСТВА ВОЗЬМИТЕ И ПРИ СЛУЧАЕ ИХ ПРИМЕНИТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз делюсь оригинальными средствами исцеления.

Тем, кто страдает от головной боли, бессонницы, склероза, улучшить состояние здоровья поможет ежедневное съедание утром натощак ядер 3-4 грецких орехов, растертых с 1 ст.л. натурального меда. Это же способствует снятию сердечных спазмов и успокаивающе действует при стрессе.

Для устранения задержки мочи, застоя желчи и улучшения аппетита надо 1 ч.л. семян зиры (специя) залить 2 стаканами кипятка, выдержать полчаса на слабом огне, процедить и принимать по 2-3 ст.л. настоя 3-4 раза в день.

Если залить 200 мл спирта 50 г измельченного прополиса, настоять 7-10 дней, а затем регулярно смазывать настойкой проблемные места, очень быстро можно избавиться от стригущего лишая.

Мел способствует устранению грибка на ногах. Нужно настрогать немного чистого не отсыревшего мела (можно использовать школьные мелки), перемешать его с теплой водой до консистенции густой мази и через день смазывать ею утром и вечером ногти и подошвы.

Чтобы нормализовать менструальный цикл, избавиться от поликистоза яичников, надо измельчить сухими и смешать 2,5 г травы полыни горькой, 60 г сосновых почек, по 75 г травы тысячелистника и плодов шиповника, 100 мл «Бефунгина», залить смесь 3 л кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, настоять 12 часов, затем довести на кипящей на слабом огне водяной бане до кипения, выдержать 2 часа, укутать посуду и оставить еще на 12 часов настаиваться. После этого растворить в настое 250 г натурального меда, 125 г коньяка и 100 г аптечного экстракта алоэ, выдержать 4 дня в холодильнике и первые 2-3 дня принимать бальзам по 1 ч.л. 3 раза в день за час до еды, а в дальнейшем, если не будет на него аллергии, — по 1 ст.л. Хранить лекарство в плотно закрытой посуде.

Полинейропатию (заболевание, при котором поражается множество нервов, ответственных за реализацию движений, а также за передачу чувствительной информации от кожи и мышц структурам центральной нервной системы и обратно) одолеет такое средство. Нужно нагреть до 400С полведра воды, растворить в ней 2/3 стакана 9% уксуса, 1 стакан кухонной соли и 15-20 минут подер­жать в растворе больные конечности. Выполнять каждый день на ночь в течение месяца.

С уважением — Оксана,

г. Львов