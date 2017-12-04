НА НИВЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА ТРУЖУСЬ И ЭТИМ ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Много лет тружусь на ниве целительства и очень горжусь тем, что могу помогать больным людям своими советами.

Довольно неприятное заболевание кольпит (вагинит — воспаление слизистой оболочки влагалища). Лечить его надо в самом начале, иначе воспалительный процесс может перекинуться на шейку матки, мочеиспускательный канал и все мочеполовые органы. Обязательно при кольпите обратиться к врачу и применять в лечении назначенные им средства. Дополнительно к этому, чтобы выздоровление наступило быстрее, надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухих цветков календулы, выдержать 3 минуты на слабом огне, после остывания процедить через марлю и спринцеваться настоем вечером перед сном. И так ежедневно в течение 2 недель.

Для нормализации давления при гипотонии надо залить 1 л водки 100 г измельченных семян расто­роп­ши, настоять 30 дней в темном месте при комнатной температуре, процедить и принимать по 40-50 ка­пель настойки 3 раза в день перед едой до ее окончания. Вторую порцию настойки можно приготовить и пить для профилактики перед изменением атмосферного давления.

Пожилым людям, чтобы не допустить развития старческой слабости, нужно постоянно внушать себе, что сил еще много, заставлять себя двигаться, много гулять на свежем воздухе и тренировать мышцы, каждый день выполняя посильную зарядку. Кроме этого, советую смешать 750 мл красного сухого вина, 375 мл сока алоэ и 18 г свежего, желательно летнего меда, настоять 3 дня, а затем принимать по 1 ч.л. смеси 3 раза в день за 10-15 минут до еды в течение 12 дней. После семидневного перерыва лечебный курс повторить. Хранить смесь в закрытой посуде в холодильнике. Сок алоэ готовить из растения, которому не меньше 3 лет. Перед срезом листьев 12 дней его не поливать. После этого листья срезать, расположить вертикально на нижней полке холодильника и выдержать 12 дней. Затем пропустить через мясорубку и выжать из полученной массы сок. Теперь его можно использовать в лечении.

Те, кто хотя бы раз испытал изжогу, знают, какое неприятное это состояние. Довольно быстро можно от него избавиться, если съесть, тщательно пережевывая, 5-7 цветочных трубочек одуванчиков. Поможет одолеть изжогу и выпивание стакана теплой воды, в которой разведено по 1 ч.л. домашнего яблочного уксуса и натурального меда.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.