МЫ — ДЕТИ ПРИРОДЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ И ЕЁ ДАРАМИ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Мы все — дети природы, и лечиться, считаю, нужно только природными средствами.

Очень целебна мать-и-мачеха. Регулярно заваривая, как чай, траву растения и выпивая по стакану настоя 2-3 раза в день, значительно улучшите зрение и усмирите кашель. Делая на проблемное место припарки с ошпаренными кипятком листьями мать-и-мачехи, вскоре избавитесь от нарыва, а если сухие измельченные листья растения перемешаете с небольшим количеством чеснока, сделаете из смеси самокрутки и покурите их, то гарантированно бросите курить.

Постоянно употребляя приготовленный из чабреца чай, изгоните глистов и безболезненно выведете камни из мочевого пузыря. Если же выпьете с медом 9 мл сока растения, усмирите головную боль.

Примочки и компрессы с насыщенным настоем травы зверобоя способствуют рассасыванию опухолей и быстрейшему заживлению ожогов. Употребляя ежедневно в течение 40 дней по 4,5 мл свежевыжатого сока растения, устраните воспаление седалищного нерва (ишиас).

Принимая каждый день по 6 мл свежевыжатого сока донника, остановите развитие различных опухолей.

Закапывая в каждое ухо по 2-3 капли сока укропа, усмирите ушную боль. У кормящих грудью женщин улучшается лактация, если они будут употреблять смесь измельченных укропных семян и мучной болтушки.

Смазывая регулярно проблемные места соком молочая, избавитесь от нежелательного роста волос.

Настой (1 ст.л. травы залить 200 мл горячей воды, через 15 минут процедить и выпить) и отвар (10-15 г травы прокипятить 30 минут в стакане воды, охладить, процедить и выпить) хвоща полевого пьют 3 раза в день для устранения язвы кишечника и боли в желудке, усмирения болезней печени, почек, легких и мочевого пузыря. При паховой грыже и ревматизме, кроме употребления внутрь, нужно делать с этими средствами также примочки и компрессы. Чтобы избавиться от худобы и поправиться, нужно пить настой полевого хвоща утром натощак.

Помогает при бронхиальной астме, туберкулезе, геморрое, цервиците (воспалении шейки матки), болезнях поджелудочной железы и почек, разжижает кровь и выводит глистов настой иссопа. Надо 2 ст.л. измельченной травы поместить в литровый термос, залить доверху кипятком, настоять 6-7 часов, процедить и пить по 1/4-1/2 стакана настоя 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Компрессы и примочки с отваром иссопа (2 ст.л. травы залить вечером 750 мл воды, довести до кипения, проварить 1,5 часа на слабом огне, настоять ночь, а утром процедить) применяют для быстрого заживления трофических язв и долго не заживающих ран.

Чтобы избавиться от последствий отравления ртутью, нужно регулярно пить козье молоко. Кроме этого, надо смешать по 1 ст.л. горчицы, измельченной травы полыни и иссопа, залить смесь 0,5 л натурального вина, довести до кипения, проварить 5-10 минут на слабом огне, процедить и пить по 150 мл отвара 3 раза в день.

Женщинам, которые страдают от цистита и аднексита (воспаления придатков), советую ежедневно вечером перед сном принимать по 15-20 минут в горячем насыщенном отваре лаврового листа сидячие ванны. Вскоре вы забудете о своих проблемах. Если каждое утро натощак съедать по 1,5 г сухой, перетертой в порошок коры корня лавра, избавитесь от камней в почках и мочевом пузыре.

Не пренебрегайте дарами природы и Бог вам в помощь.

С уважением — В.И.Тодорова,

Донецкая обл.