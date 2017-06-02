МОИ ЗНАНИЯ, ЛЮДИ, ДЛЯ ВАС: БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, В ДОБРЫЙ ЧАС!

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз делюсь на страницах сайта своими знаниями.

Для усмирения ревматоидного полиартрита нужно измельчить сухими и смешать поровну по объему цвет черной бузины, корни петрушки, листья крапивы двудомной и кору ивы, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, через час процедить и пить 4 раза в день перед едой по 100 мл настоя. Исключить из рациона мясо, жиры и следить за стулом, не допуская запоров.

Если беспокоит повышенная потливость ног, вымойте их вечером теплой водой с мылом, ополосните водой комнатной температуры, переплетите между пальцами овсяную, ячменную, пшеничную солому или траву пырея, наденьте чистые носки и спите так до утра. Выполняйте процедуру ежедневно в течение недели. После этого забудете о своей проблеме.

При энурезе советую залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухой измельченной травы воробейника лекарственного, вы­держать 15 минут на кипящей водяной бане, охладить при комнатной температуре, процедить и принимать по 1 ч.л. настоя 3 раза в день за 30-40 минут до еды. Вскоре наступит выздоровление.

Чтобы одолеть запор, надо 1-2 раза в день принимать по 1 ст.л. повидла, сваренного без сахара из ягод черной бузины. Каждый раз добавлять в повидло 1/2 ч.л. меда. Курс лечения — 5-6 месяцев. Обязательно пить минеральную воду, содержащую серу и щелочь, а на ночь делать клизму с теплым подсолнечным или оливковым маслом. Начинать с 6 ст.л., постепенно увеличив дозу клизмы до 12 ст.л., каждый раз добавляя по 1 ст.л. масла. Очень хорошо измельчить сухими и смешать по 30 г цвета черной бузины и плодов жостера, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, прокипятить 35 минут под крышкой на слабом огне, процедить и пить по 200 мл отвара утром натощак и вечером перед сном в течение 1-1,5 месяцев. Обязательно во время лечения, да и после нормализации стула выпивать по 1,5-2 л в сутки жидкости, регулярно употреблять ржаной хлеб, квашеную капусту, морковь, свеклу, помидоры, редис, яблоки, чернослив, виноград, мандарины и апельсины. Для умеренного усиления сокращений кишечника включить в рацион джемы, мед, инжир, морковный и свекольный соки, разведенные наполовину кипяченой водой, однодневный кефир и растительное масло. Отказаться от всех видов мяса, шоколада, какао, сахара, коровьего молока, яиц, белого хлеба, пирожных и тортов.

Развитие глаукомы остановят майские крапива и ландыши. Листья растений нужно измельчить, затем смешать 0,5 стакана крапивы и 1 ч.л. ландыша, влить в смесь 1 ст.л. водки, тщательно истолочь все в ступке, настоять 8-9 часов в темном месте при комнатной температуре, добавить 1/2 ч.л. пищевой соды, перемешать и 1-2 раза в день прикладывать полученную кашицу, поместив на марлю, на 20 минут к закрытым глазам. После этого аккуратно смыть теплой водой. Кроме этого, пить каждый раз перед едой по стакану томатного сока, растворяя в нем 1 ст.л. меда. Эффективно смешать 0,5 ст.л. сока живокости, по 1 ст.л. сока листьев алоэ, которое перед срезом не поливали 3-5 дней, сока каланхоэ, слить смесь в стерильный флакон, а затем закапывать по 2 капли в оба глаза 2 раза в день. При сильной боли в области головы и глаз, вызванной повышением внутриглазного давления, ставить на 10 минут на воротниковую зону, виски и коленные суставы горчичники и прикладывать к подошвам грелку или же в течение 25 минут принимать в воде, подогретой до 390С, ножные ванны. Во время выполнения процедуры глубоко вдыхать, задерживать на несколько секунд дыхание, а затем выдыхать.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева