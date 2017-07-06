МОИ РЕЦЕПТЫ, НАДЕЮСЬ, СНОВА ПОМОГУТ, ИМИ ИСЦЕЛИТЬСЯ МНОГИЕ СМОГУТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и в этот раз мои рецепты помогут многим исцелиться.

Тем, кто страдает от радикулита, советую смешать поровну по объему, предварительно измельчив, цветки ромашки, цвет черной бузины, траву чабреца и зверобоя, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, а затем сделать вечером с горячим настоем на болезненное место компресс. Сверху его тепло укутать и оставить до утра. Достаточно нескольких таких ежедневных компрессов, чтобы забыть о боли.

Чтобы остановить развитие атеросклероза, надо смешать поровну по объему нерафинированное подсолнечное масло, измельченные до кашицы чеснок и ядрышки грецких орехов, а затем употреблять 3 раза в день во время еды по 1-2 ст.л. этой смеси. Хранить ее в холодильнике.

Аритмия отступит, если 0,5 кг лимонов, измельченных вместе со шкуркой на терке, перемешать с 0,5 кг меда, ядрышками 20 абрикосовых косточек, перетертых в порошок, и принимать по 1 ст.л. смеси 2 раза в день перед едой.

От онемения, боли и ощущения холода в ногах избавит регулярный массаж ступней руками или щеткой. Также нужно принимать контрастные ножные ванночки. Поможет устранить проблему и спиртовой компресс на подошвы ног. Эффективны солевые ванночки. Надо вечером растворить в 5 л горячей воды 2 ст.л. морской соли, 50 мл молока, 10 капель масла розмарина и 10-15 минут подержать в растворе ноги. После процедуры смазать подошвы подсолнечным маслом, надеть сверху полиэтиленовый пакет, хлопчатобумажные носки и спать так до утра.

Подагру и артрит укротит череда. Нужно 4 ст.л. травы залить 5 стаканами кипятка, настоять 10 часов, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 4 раза в день до улучшения состояния здоровья. Можно при артрите залить стаканом кипятка 5 г высушенных листьев черной смородины, настоять 20 минут, процедить и выпить настой. Пить его, каждый раз готовя свежий, 3 раза в день.

С уважением — А.И.Безус,

г. Черкассы