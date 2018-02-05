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МНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ, ПОЗВОЛЬ, «БАБУШКА», НАЧАТЬ

05 Feb 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Позволь дать несколько полезных советов.

Если смешать 600 мл дистиллированной воды, по 300 мл свежевыжатого сока лимона и глицерина, а затем принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за полчаса до еды, можно избавиться от пяточной шпоры и отложения солей.

При первых признаках ячменя на глазу нужно тут же смочить в настойке прополиса ватный тампон и осторожно протереть им проблемное место. Выполняя процедуру несколько раз в день, предупредите развитие этого болезненного образования.

Для устранения в начальной стадии гайморита, гриппа надо измельчить на терке репчатый лук, выжать через марлю из полученной массы сок, набрать его полную пипетку, подогреть, опустив пипетку на 1-2 минуты в рюмку с теплой водой, хорошо высморкаться, лечь на спину, ввести пипетку с соком на 1,5 см в ноздрю и закапать сок, тщательно втягивая его носом. Выполнять процедуру ежедневно вечером перед сном в течение 4-5 дней.

От кондилом и папиллом избавят грецкие орехи молочной спелости. Их нужно порезать на 4 части, наполнить ими банку, залить доверху керосином и оставить на 2 месяца настаиваться. После этого смазывать настойкой как можно чаще проблемные участки. Вскоре от этих неприятных выростов на коже и следа не останется.

С уважением — Галина Ивановна Росолова,
Николаевская обл.
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05 Feb 2018
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