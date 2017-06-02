МНЕ МЕДЬЮ ЛЕЧЕНИЕ ПРИНЕСЛО ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 57 лет, хочу описать историю своего выздоровления.

В 2003 году у меня начались проблемы с левой ногой. Она постоянно терпла, болела, особенно тяжело было, когда сидела или лежала, поэтому приходилось постоянно двигать ногой и чаще стоять. Со временем возникла боль и в области таза. Но я, как и большинство людей, не слишком обращала на все это внимания, думая, что все само собой пройдет, хотя регулярные растирки, компрессы и массажи не способствовали улучшению состояния здоровья. Еще много сил уходило на работу по хозяйству, в огороде и ухаживание за старенькими родителями. В общем, бегала, работала, постоянно недосыпала, так как боль усиливалась ночью, и вскоре дошло до того, что сгибаться и разгибаться вообще приходилось с большими усилиями.

И вот в 2009 году, когда уже так придавило, что терпеть дальше не было сил, наконец обратилась за помощью в больницу. Сдала все анализы, сделала рентген, компьютерную томографию, прошла медосмотр, и по результатам этих обследований врач определил у меня 4 межпозвоночные грыжи и защемление нерва в левом тазобедренном суставе. Назначил он мне уколы, мази, массажи, грязи, прием различных медпрепаратов, но после 4 лечебных курсов я облегчения не почувствовала, а даже наоборот — ко всем моим бедам, у меня еще и печень увеличилась, стали болеть почки, с которыми раньше не было никаких проблем, стали мучить диарея и метеоризм.

И вот тут мне в руки попала газета «Бабушка» (к сожалению, она не сохранилась), в которой рассказывалось о лечении медью. Автор статьи писал, что медные пластины или монеты прикладывают к болезненному месту и держат до тех пор, пока организм не начнет отторгать металл, то есть он потеряет сцепление с кожей. Применяют в лечении медные монеты выпуска до 1961 года, а также медные листовые пластины, изготовленные из меди марки МВ. Размер монеты или медной пластины должен быть такой, чтобы не было провисания над кожей, то есть чтобы медь полностью соприкасалась с телом, так как в случае ее провисания вокруг появляются точечные образования, которые сначала исчезают, но потом снова возникают, особенно на морозе. Медь при применении нужно смачивать солевым раствором.

Статья вызвала у меня доверие, и я, достав медные пластины, тут же начала лечиться. Промывала их солевым раствором, вытирала насухо и прикладывала пластины на всю ночь на спину, поясницу, позвоночник, тазобедренный сустав и подошвы, а вот на колене выдерживала медь только 25-30 минут, так как потом оно начинало печь огнем. После процедуры колено чернело, а пластина становилась зеленой. Через некоторое время почувствовала значительое облегчение, но, воодушевленная результатом, не прекратила лечение, а продолжила прикладывание медных пластин. Таким образом пролечилась месяц или немного больше, и сегодня, слава Богу, никакой боли ни в спине, ни в пояснице не ощущаю. Да и о грыжах забыла. Теперь благодаря меди я бегаю, работаю, сгибаюсь и разгибаюсь без всяких проблем.

Посоветовала пролечиться медью некоторым своим знакомым, имеющим подобные проблемы, но они поприкладывали пластины 2 или 3 раза, сказали, что им не помогает, и на этом прекратили лечение. Но ведь болезнь наживают годами, а здоровыми хотят стать за пару дней. Такого не бывает. Так что тем, кто захочет воспользоваться моим опытом, советую набраться терпения. Тогда медь вас обязательно исцелит.

С уважением — Мария Ивановна,

г. Тернополь