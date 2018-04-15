МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЗНАЮ: ПРЕДЛОЖИТЬ ИХ СНОВА ЖЕЛАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Снова предлагаю некоторые методы оздоровления.

Для устранения гнойного отита (воспаления уха) надо залить 100 мл 960 спирта 15 мл измельченного прополиса, настоять 10 дней в темном теплом месте, слить настойку с осадка, затем 10 мл ее тщательно взболтать с 40 мл подсолнечного масла, смочить в растворе марлевый тампон и вставить его на 24 часа в больное ухо. Через 12 часов повторить процедуру.

Атеросклероз не будет развиваться, если 250 г корней хрена вымыть, просушить, измельчить на терке, затем залить полученную массу в эмалированной кастрюле 3 л горячей воды, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом огне, процедить и пить по 1/2 стакана отвара 3 раза в день. Ежедневно готовить свежий. Употреблять его в течение месяца каждые полгода.

Чтобы унять боль в пояснице, нужно залить стаканом кипятка 1 ст.л. сухой измельченной травы купены, выдержать 20 минут на кипящей водяной бане, настоять 2-3 часа, процедить и делать с настоем на всю ночь на болезненное место компрессы.

Тем, кто страдает от накопления жидкости в легких, советую измельчить вечером перед сном на терке среднего размера корень хрена, разбавить полученную массу до сметанообразного состояния водкой, выложить ровным слоем на кусок льняной ткани, приложить ее к спине в области легких, прикрыть мягкой клеенкой и зафиксировать бинтом. После этого укрыться одеялом и полежать с компрессом 15 минут. Затем его снять, растереть тело «Тройным» одеколоном, выпить 250 мл настоя зверобоя (1 ст.л. сухой измельченной травы залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 2 часа и процедить), укутаться тепло и спать до утра. Вечером процедуру повторить. Курс лечения — 10-15 ежедневных процедур.

При пониженной кислотности желудочного сока, чтобы ее нормализовать, советую смешать 200 г измельченных листьев трех-, пятилетнего алоэ, 500 г натурального меда, 0,5 л водки, настоять смесь 3 недели, а затем принимать ее до окончания по 1 ст.л. 3 раза в день за 20 минут до еды. Через 2-3 месяца повторить лечебный курс.



С уважением — Валерий Александрович Иванов,

Винницкая обл.