МЕТОДЫ, ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ, ИЗБАВЯТ ОТ МНОГИХ ПРОБЛЕМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю доступные всем методы лечения. Лечитесь ими и с Божьей помощью выздоравливайте.

Любой понос прекратится, если выпить утром натощак горячего чая, приготовленного из смеси взятых поровну по объему листьев золотого уса, травы зверобоя и тысячелистника (1 ст.л. сырья заливают стаканом кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают и выпивают).

Чтобы остановить развитие рака молочной железы, надо залить 2 л кипятка горсть цветков календулы, настоять 30 минут, процедить и выпить настой без дозировки вместо воды и любых других напитков в течение дня. Пить, ежедневно готовя свежий, не менее 3 месяцев. Эффективно залить стаканом кипятка 2 ч.л. листьев ольхи, прокипятить 10 минут, настоять 2 часа, после остывания процедить и пить по 1/4 стакана отвара 3 раза в день за 10 минут до еды. Кроме употребления настоя и отвара, нужно 1 ст.л. подсушенной и измельченной коры, снятой с молодых крепких веток дуба, залить стаканом кипятка, вскипятить 2 раза, настоять, укутав, 3 часа, затем смочить в отваре кусок махрового полотенца и приложить его к опухоли. Сверху прикрыть сухим полотенцем, закрепить повязкой, надеть теплую кофту и оставить компресс на 2 часа. Прикладывать его утром и вечером. Очень хорошо залить стаканом кипятка 1 ст.л. травы чистеца болотного, настоять 1,5 часа и процедить. Использовать теплый настой в виде компресса. Менять часто, поддерживая тепло. Можно накладывать на грудь компресс со свежим творогом или густым морковным соком.

Мешки под глазами можно убрать, смазывая их часто соком лимона, а сверху — жирным кремом. Можно измельчить корнеплод редьки, залить его доверху в пол-литровой банке водкой, настоять 7 дней, а затем смачивать в настойке салфетку и прикладывать ее к векам.

При первых признаках простуды, начинающемся насморке нужно налить в ведро терпимо горячей воды, растворить в ней 1 ст.л. горчицы и подержать в растворе 10-15 минут ноги. После этого смешать 1/2 стакана малинового варенья, по 1 ст.л. меда, растопленного сливочного масла, 50 мл водки, 1/2 ч.л. пищевой соды, выпить смесь, лечь в постель и уснуть. Проснетесь здоровым. Полезно промывать полость носа и глотку смесью сока лука и меда, взятых поровну.

Для нормализации уровня сахара в крови при диабете надо измельчить и смешать по объему по 1 части зерен овса, листьев крапивы, цвета черной бузины, травы чернобыльника и сушеницы, по 0,5 части корней лопуха, травы манжетки, листьев черники и семян льна, по 0,25 части корней девясила и листьев одуванчика, залить вечером 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день за 15 минут до еды. Через 2 месяца сделать двухнедельный перерыв, а затем смешать по объему, предварительно измельчив, 4 части травы зверобоя, по 2 части листьев подорожника и тысячелистника, по 1 части травы пижмы, мать-и-мачехи и чистотела, 1/2 части листьев мяты и 1/5 часть травы полыни, залить 2 ст.л. смеси вечером в термосе 700 мл кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл настоя 3 раза в день за 15 минут до еды в течение 2 месяцев. Постоянно готовить свежие настои.

С уважением — Мария Емельяновна Лобахина,

Луганская обл.