МЕДИЦИНА НАРОДНАЯ НЕ РАЗ ВЫРУЧАЛА: НА СЕБЕ И БЛИЗКИХ ЭТО ИСПЫТАЛА

Здравствуй, «Бабушка»!

Мне 80 лет. Хочу и я предложить испытанные на себе и близких рецепты лечения некоторых заболеваний.

Лет 10 назад методом УЗИ у меня обнаружили в желчном пузыре камни. Врач предложил операцию по их удалению, но я от нее отказалась, решив избавиться от камней с помощью народных средств. Выбрала рецепт, в котором используется картофель. Надо 1 кг картофеля среднего размера вымыть, удалить из клубней, не очищая их, глазки, залить картофель 6 л воды, довести до кипения и проварить 4 часа, как холодец, на очень слабом огне. Не сливая воду, тщательно истолочь картофель, подсолить отвар и оставить на 10 часов. После этого отстоянную воду слить аккуратно с осадка в стеклянную банку и принимать теплой по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — 40 дней. Слава Богу, после этого камни меня больше не беспокоили. Хранить отвар в холодильнике.

Как-то на бедре появился болезненный зудящий прыщ, а затем такие же прыщи начали появляться по всему телу. Применяла для их устранения различные мази, которые рекомендовали врачи, делала уколы, но прыщи продолжали беспокоить. Длился этот кошмар 3,5 года. Устав мучиться, решила периодически, чередуя, обрабатывать прыщи то бензилбензоатом (аптечный препарат против чесотки и других эктопаразитозов), то йодом. Вылечилась таким образом за месяц.

От грибка на ногах и руках избавит окуривание болезненных мест несколько раз в день ватным дымом. Вата нужна такая, как была при Союзе. Можно измельчить листья мяты перечной, перемешать их до кашицы с мелкой солью и тщательно протирать этой смесью грибок. Вскоре тело от него очистится.

Для устранения жировиков применяла мазь Валентины Сеймовой. Наносила ее на бинт, прикладывала его к жировику и фиксировала пластырем. Меняла компресс ежедневно в течение месяца. Больше жировики у меня не появлялись. Чтобы приготовить мазь, надо в эмалированную миску налить 1 стакан растительного масла, бросить в него кусочек желтого, без примесей, пчелиного воска размером со спичечный коробок, выдержать на слабом огне, постоянно помешивая, пока воск растает, затем из предварительно сваренного вкрутую яйца вынуть желток, половинку его раздавить вилкой и пальцами постепенно бросать желток в мисочку с кипящим в масле воском. Во время кипения будете слышать прострелы. Вот в этот момент и надо бросать желток. С первыми его крошками содержимое мисочки начнет пениться. Тут же подхватывайте ее тряпкой и убирайте на минуту-две с огня. Помешивать содержимое не прекращайте. И так раза три. Готовую мазь процедите через капроновый тюль (воск капризен, поэтому марля не годится), сложенный вдвое, поместите в стеклянную баночку и поставьте на хранение в холодильник. Срок хранения мази — до десяти месяцев.

При головокружении растопыриваю пальцы руки и круговыми движениями массирую голову. Раз прижимаю посильней, второй — слабее. Руки постоянно меняю. И так 5-10 минут. Головокружение прекращается.

С уважением — Анна Васильевна Панкова,

Харьковская обл.