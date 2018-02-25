﻿ ЛЕКАРСТВО ЭТО УПОТРЕБЛЯЙТЕ И О ХВОРЯХ СВОИХ ЗАБЫВАЙТЕ 25 Feb 2018 Здравствуй, «Бабушка»! Благодаря этому рецепту многие тяжелобольные вновь встали на ноги. Он помогает при заболе­ваниях легких, сердца, же­лу­дочно-кишечного тракта, болезни Крона, ревматизме, стенокардии, головной боли, параличе, остеопорозе и многих других заболеваниях. Надо измельчить сухими и смешать по 50 г плодов ши­повника, травы тысячелистни­ка и полыни, залить смесь 3 л воды, через 2 часа довести до кипения и проварить 2 часа на слабом огне. После этого на­стоять сутки, укутав, процедить, добавить в отвар 200 мл выжатого из трех-, пятилет­него алоэ сока, 20 мл аптечного экстракта березового гриба чаги, 250 мл коньяка и 500 г меда, закрыть посуду крышкой и оставить на 4 дня при комнатной температуре. После этого первые 6 дней принимать 3 раза в день за 2 часа до еды по 1 ч.л. приготовленного средства, а потом — 3 раза в день по 1 ст.л. за час до еды. Курс лечения, в зависимости от заболевания, — от 3 недель до 3 месяцев. Хранить лекарство в холодильнике. С уважением — А.А.Терещенко, Полтавская обл.