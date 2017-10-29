КОРОТКИЕ СОВЕТЫ ИЗ МОЛДОВЫ: ПУСКАЙ БУДУТ ВСЕ ЗДОРОВЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу посоветовать, как при помощи простых, доступных каждому средств можно значительно улучшить здоровье.

Тем, кто страдает от камней в мочевом пузыре, скачков артериального давления, советую регулярно пить натуральный виноградный сок. При длительном его употреблении давление вскоре нормализуется, а камни растворятся и безболезненно выйдут с мочой.

Для устранения неприятного запаха изо рта нужно измельчить и смешать 150 г дубовой коры и 1 ст.л. цветков ромашки, залить смесь 0,5 л кипятка, прокипятить несколько минут на слабом огне, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день.

Бессонница не побеспокоит, сон будет крепким и здоровым, если перед сном съесть немного лука.

Принимая каждое утро натощак по 2-4 ч.л. пивных дрожжей, избавитесь от прыщей на лице и угревой сыпи. Дрожжи можно достать на пивзаводе.

Регулярное употребление сельдерея позволит нормализовать стул при запоре. Можно предотвратить возникновение запоров, если постоянно есть хлеб, испеченный из муки грубого помола, и мамалыгу.

Пробки от винной бутылки или от бочки, в которой долго хранилось вино, сделанные из пробкового дерева, применяют для устранения судорог. Их нанизывают на нитку, обвязывают этим ожерельем место, часто подвергаемое судорогам, и спят так всю ночь. Избавляет от судорог смесь шишек хмеля, цветков ландыша, ромашки и боярышника, листьев омелы белой и грецкого ореха, травы укропа и чабреца. Все растения измельчают и смешивают поровну по объему, затем 2-3 ст.л. смеси заливают в эмалированной посуде 0,5 л кипятка, доводят до кипения, но не кипятят, процеживают и пьют по 1/3 стакана отвара 3 раза в день.

Приступы эпилепсии и постоянную головную боль уймет рута. Надо 3-5 г сухой травы залить стаканом кипятка, после остывания процедить и выпить нас­той. Пить его, каждый раз готовя свежий, 3 раза в день.

Пигментные пятна на лице убираются регулярным протиранием их свежевыжатым соком лимона или внутренней частью лимонной кожуры.

Почки оздоровятся, отечность сойдет, а также не будет развиваться панкреатит, если смешать поровну по объему кукурузные рыльца, хвостики ягод черешни, а затем несколько раз в день 1-2 ст.л. смеси заливать стаканом кипятка, после остывания процеживать и выпивать настой.

С уважением — Василий Григорьевич Рошу,

Республика Молдова