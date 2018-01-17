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КОПИЛКУ МЕТОДОВ НАРОДНЫХ НЕ ИСЧЕРПАТЬ: НЕКОТОРЫМИ РЕЦЕПТАМИ ДЕЛЮСЬ ОПЯТЬ

17 Jan 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Убеждалась не раз, что копилка методов народной медицины неисчерпаема. Вот опять делюсь некоторыми рецептами.

Онконедуг не будет прогрессировать, если полностью отказаться от жареного мяса. Обязательно съедать каждый день по 2-3 морковки, по 1 печеной или вареной свекле. Свеклу перед употреблением обдать кипятком, но кожицу не снимать. Ежедневно за 30 минут до еды выпивать по 1/3 стакана свежего сока красной свеклы, а за полчаса до сна — стакан морковного.

Различные опухоли, особенно фибромиома, вскоре рассасываются, если смешать 500 г майского меда, 300 г измельченного алоэ старше 5 лет, 500 мл красного вина, настоять неделю в темном месте, а затем принимать 3 раза в день за час до еды первые 7 дней по 1 ч.л., а потом, в течение 2 месяцев, — по 1 ст.л. приготовленного средства. Можно измельчить и смешать 5 ст.л. хвои, по 2 ст.л. зрелых плодов шиповника, шелухи лука и чеснока, залить смесь 700 мл кипятка, прокипятить 5 минут, настоять 5-7 часов, процедить и выпить отвар за день. Употреблять его в течение 2-3 месяцев.

Омоложению, устранению астении (хронической усталости), ишемической болезни сердца способствует ежедневное съедание 0,5 стакана сырых тыквенных семян.

Бронхиальная астма отступит, если залить 0,5 л козьего молока 5 ст.л. травы пастернака, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, процедить и выпить отвар равными порциями за 3-4 раза в течение дня. Пить за 30 минут до еды. Можно 3 раза в день за полчаса до еды съедать 1-2 г корня любистка. Каждое утро натощак за 30 минут до завтрака выпивать по 2 свежих, которые не лежали в холодильнике, сырых куриных яйца.

Промывание носа 3-4 раза в день йодо-марганцовым раствором (на стакан теплой воды — 2 капли йода и кристаллик марганца) избавит от гайморита.

Невроз не будет прогрессировать, если есть ежедневно перед сном мед, постоянно употреблять красную свеклу, капусту, ягоды калины, печеные яблоки, тыкву, чай с мятой, мелиссой, пустырником и 1 раз в неделю делать картофельный, яблочный, арбузный, капустный или тыквенный день.

Для усмирения колита нужно измельчить и смешать 5 ст.л. травы зверобоя, по 1 ст.л. травы мяты перечной, цветков тысячелистника и семян укропа, залить 2 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, после остывания процедить и выпить настой глотками в течение дня.

От импотенции избавит регулярное употребление поджаренных семян конопли, чая из мяты перечной и розмарина.

Кровь очистится, если смешать сок 1 граната, по 1 ст.л. сока лимона и меда, а затем все выпить.

Чтобы унять пневмонию, бронхит, туберкулез, ревматизм, подагру, водянку, почечнокаменную болезнь, надо 1 ст.л. сосновых почек залить стаканом воды, прокипятить 30 минут, после остывания добавить 2 ст.л. меда, еще раз прокипятить, процедить, и принимать по 1 ст.л. отвара 3 раза в день.

С уважением — Светлана Тимофеевна Заволока,
Кировоградская обл.
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