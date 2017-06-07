ИРИНА ЗУБЕНКО ОПЯТЬ ГОТОВА ОПЫТ ПРЕДЛАГАТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

В очередной раз предлагаю свой опыт читателям сайта.

Панкреатит не будет прогрессировать, если смешать 2 ст.л. травы полыни горькой, 4 ст.л. цветков бессмертника песчаного, по 3 ст.л. цветков ромашки аптечной и травы зверобоя, залить 3 ст.л. смеси 1,5 л кипятка, после остывания процедить и пить настой по 150 мл 8 раз в день.

Чтобы одолеть ревматизм, радикулит, артрит, бронхит, надо 1,5 кг цветков злаковых проварить в 5 л воды и принимать с отваром ванны и делать компрессы.

При анемии (малокровии) нужно 6 больших зеленых яблок измельчить, перемешать с 400 г свиного внутреннего жира и протомить 1-2 часа в духовке. Потом сырые желтки от 12 домашних куриных яиц тщательно растереть со стаканом сахара и 400 г качественного шоколада. Протереть яблоки с жиром через сито и все перемешать. Полученную массу намазывать на хлеб и есть, запивая горячим молоком. Через месяц сделать анализ крови.

Если ребенок страдает от энуреза, разрежьте стальным ножом свежеиспеченный домашний хлеб, соскоблите то, что прилипнет к ножу, и дайте ребенку съесть. После этого он перестанет мочиться ночью в постель.

Развитие глаукомы остановит сок виноградной лозы, собранный в период весеннего сокодвижения. Его нужно ежедневно по 2-3 капли закапывать в каждый глаз. Хранить в холодильнике. Поможет и сок золотого уса, разбавленный наполовину водой. Этот раствор закапывают по 2 капли 3 раза в день. Проводить лечение 2 недели. После 3 дней перерыва повторять.

С уважением — Ирина Григорьевна Зубенко,

Луганская обл.